Berater der Bundesregierung : Wer im neuen Corona-Expertenrat sitzt

Die neue Bundesregierung will die Pandemiebekämpfung stärker auf wissenschaftliche Expertise stützen – und dabei viele Perspektiven einbeziehen. Die Zusammensetzung des neuen Gremiums verspricht kontroverse Debatten.

Wenn an diesem Dienstag zum ersten Mal der neue Expertenrat der Bundesregierung zusammentritt, wird es unmittelbar um die Pandemiebekämpfung vor und nach Weihnachten gehen und um die in Deutschland drohende Omikron-Welle. In Großbritannien verdoppeln sich die Infektionszahlen schon jetzt alle zwei bis drei Tage, weil sich auch dreifach Geimpfte anstecken.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, die Pandemiebekämpfung stärker auf wissenschaftliche Expertise zu stützen. Der Expertenrat soll deshalb jede Woche beraten. Im Unterschied zur bisherigen Politikberatung des Kanzleramts durch einige Wissenschaftler, zu denen nicht nur der Leiter des Virologischen Instituts der Charité, Christian Drosten, gehörte, sondern auch der Leiter der Abteilung System­immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Michael Meyer-Hermann, lässt die Zusammensetzung des Expertenrats auf kontroverse Debatten schließen.