Etwa 200.000 Zeugen Jehovas leben in Deutschland. Sie lehnen Wahlen und den Militärdienst ab und feiern keine weltlichen Feste wie Geburtstage. Im Nationalsozialismus wurden sie verfolgt – und in der DDR unterdrückt.

In einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg hat ein Mann während einer Veranstaltung sieben Menschen und sich selbst getötet und weitere verletzt. Der „Spiegel“ berichtete, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Gemeinschaft handeln soll. Wer sind die Zeugen Jehovas?

Die Mitglieder der Religionsgemeinschaft sind in der Öffentlichkeit besonders durch ihre Missionsbemühungen präsent. Sie stehen häufiger an belebten Plätzen und bieten dort ihre Publikationen an oder sie ziehen, in aller Regel zu zweit, von Haustür zu Haustür, um die Bewohner von ihrer Sicht auf die Bibel zu überzeugen.

Aus konfessionswissenschaftlicher Sicht sind die Zeugen Jehovas zu den christlichen Sondergemeinschaften zu zählen, die im 19. Jahrhundert insbesondere im angelsächsischen Raum zahlreich entstanden und an den Rändern des protestantischen Christentums zu einem kräftigen Pluralisierungsschub führten. Gründungsfigur der Zeugen Jehovas war Charles Taze Russell, der nach intensivem Bibelstudium um das Jahr 1880 damit begann, die bis heute erscheinende Zeitschrift „Der Wachturm“ zu verbreiten.

Ablehnung von Wahlen und Militärdienst

Charakteristisch für die Zeugen Jehovas, die sich in ihren ersten Jahrzehnten zunächst „Ernste Bibelforscher“ nannten, ist die Erwartung eines nahen Weltendes mit einem endzeitlichen „Armageddon“ zwischen Gott und den Mächten dieser Welt. Die Führung der Zeugen Jehovas hat das Ende der Welt in der Vergangenheit mehrfach konkret terminiert, was ihnen nach seinem Ausbleiben jeweils Spott eintrug. An der Erwartung eines nahen Weltendes halten die Zeugen Jehovas (das Wort „Jehova“ geht auf eine abweichende Vokalisierung des hebräischen Gottesnamens zurück) zwar weiter fest, ein konkretes Datum wird jedoch seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr genannt.

Die Zahl der Zeugen Jehovas wird insgesamt auf etwa neun Millionen beziffert. Nach Europa hat sich die christliche Sondergemeinschaft bereits am Ende des 19. Jahrhunderts ausgebreitet. Insbesondere in Deutschland erzielte die strikt hierarchisch geführte Organisation auch beachtliche Missionserfolge.

Die Zeugen Jehovas leben weithin abgeschottet von der Gesellschaft. Sie halten sich in aller Regel zwar gewissenhaft an die Anordnungen der staatlichen Autoritäten, sofern diese nicht zu einem Verstoß gegen wichtige Grundsätze der Religionsgemeinschaft zwingen. Im Kern vertreten die Zeugen Jehovas aber die Auffassung, dass der Rest der Welt in der Verirrung lebe, darunter auch die anderen christlichen Gemeinschaften, denen ebenfalls die Verdammnis bevorstehe. Die Zeugen Jehovas verweigern sich daher konsequent ökumenischen Bemühungen. Auch lehnen sie weltliche Feiern wie Geburtstage ab. Auch an Wahlen beteiligen sie sich nicht, zudem lehnen sie den Militärdienst konsequent ab.

Stagnation der Mitgliederzahlen

Das führte zu einer brutalen Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus, zumal sich die „Bibelforscher“ damals auch dem Führerkult verweigerten. Auch in der DDR litten die Zeugen Jehovas unter Repressalien. In der Bundesrepublik gab es mehr Konflikte wegen der Weigerung von Zeugen Jehovas, ihre Kinder im Notfall durch Bluttransfusionen behandeln zu lassen. Vor einigen Jahren wurden die Zeugen Jehovas in Deutschland aber als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt.

Die Zahl der Zeugen Jehovas in Deutschland wird gegenwärtig auf rund 200.000 geschätzt. Der emeritierte Hallenser Konfessionskundler Helmut Obst geht allerdings als Experte für christliche Sondergemeinschaften von einer Stagnation der Mitgliederzahlen aus. „Die Zeugen Jehovas befinden sich wie auch andere Sondergemeinschaften nicht mehr in einer großen Aufwärtsbewegung“, sagt Obst der F.A.Z. und führt dies auf fehlende Missionserfolge zurück. Zur sozialen Zusammensetzung der Gemeinden erklärt Obst, dass es sich meist um „fleißige“ Leute aus der nichtgehobenen Mittelschicht handele: Arbeiter, Handwerker, der Anteil an Akademikern sei eher gering.

Die Zeugen Jehovas treffen sich in der Regel zweimal in der Woche in ihren „Königreichssälen“. Bei diesen handelt es sich anders als bei den traditionellen Kirchengebäuden nicht um symbolisch markante Bauten, sondern wie in Hamburg um einfache Zweckgebäude, die häufig an der Peripherie der Städte liegen. Auch wenn in den Versammlungen gesungen wird, dienen die Treffen weniger dem Kult, als der Pflege der Gemeinschaft sowie der Unterweisung.

Das hervorstechende Merkmal der Zeugen Jehovas ist ihr äußerst enges Gemeinschaftsleben, in das die Mitglieder häufig ebenso wie in die Missionsarbeit viele Stunden investieren. Diese Form der Vergemeinschaftung und die strikt hierarchische Ordnung führen allerdings auch zu Problemen: Manche Mitglieder fühlen sich überlastet oder im Nachhinein gar ausgebeutet. Zudem gibt es häufiger Konflikte, wenn Familienangehörige die Zeugen Jehovas verlassen und es dann zu scharfen Kontaktabbrüchen kommt.