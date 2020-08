Bayerns Ministerpräsident : Wer könnte auf Söder folgen?

Die vergangenen Tage haben am Beispiel des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gezeigt, wie schnell die Aktien in der Politik fallen können. Aber was in die eine Richtung funktioniert, geht ja womöglich auch in die andere. Keiner weiß, ob sich der Fokus der Öffentlichkeit nicht demnächst schon wieder von den Pannen bei den Corona-Tests in Bayern abkehren und der Frage zuwenden wird, warum andere Bundesländer sich gar nicht erst darum bemüht haben, in eine Situation zu kommen, in der sie hätten versagen können. Womöglich drängt sich dann wieder stärker die Frage auf, ob Söder nicht doch nach Berlin sollte – und wer ihm in der Münchner Staatskanzlei folgen könnte.

Ein Kandidat, dem es zugetraut würde, ist Joachim Herrmann. Der bayerische Innenminister hat genügend Regierungserfahrung und ist beliebt. Aber er ist Mittelfranke wie Söder. Das wäre wohl einer zu viel. Herrmann musste in der Vergangenheit oft zurückstecken, die Partei schuldet ihm etwas. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass er nun selbst keine Lust mehr hätte. Herrmann wäre als Ministerpräsident 65 Jahre alt. Auch deswegen wäre er wohl allenfalls ein Mann für den Übergang. In der CSU ist aber die Meinung verbreitet, dass die momentane Lage eine langfristige Lösung erfordere.