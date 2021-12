Forscher und Pragmatiker : Wer ist der Virologe Hendrik Streeck?

Als Hendrik Streeck im Oktober 2019 das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn übernahm, ausgerechnet von seinem heutigen „Widersacher“ Christian Drosten, der schon 2017 an die Berliner Charité gegangen war, konnte der sechs Jahre Jüngere nicht ahnen, was wenig später über Deutschland und auch ihn herein­brechen sollte. Streeck, Virologe wie Drosten, hatte den Corona-Hotspot im Frühjahr 2020 fast vor der Haustür. Monatelang hat er im Kreis Heinsberg so intensiv und hautnah wie kaum ein anderer Wissenschaftler Daten und Erkenntnisse über das Coronavirus gesammelt, die auf der ganzen Welt Beachtung fanden. Als erster Forscher konnte er etwa den Geruchs- und Geschmacksverlust bei Infizierten als Symptome beschreiben.

Das Interesse an seiner Arbeit, aber auch an ihm war groß. Der junge Professor wurde zum Dauergast in Fernseh-Talkshows. Wie viele seiner Kollegen neigt der Vierundvierzigjährige nicht zum Überdramatisieren. Doch er spielt die Gefahren auch nicht herunter. Früh warb er für einen pragmatischen Umgang mit dem Coronavirus, weil es uns dauerhaft begleiten werde. Genauso wie die im Herbst und Winter immer wieder steigenden Infektionszahlen. Für solche auch bei vielen Politikern nicht gern gehörten Aussagen wurde er heftig kritisiert.

Immer wieder beklagte der in Göttingen geborene Streeck die mangelhafte Kommunikation von Seiten der Politik. Zugleich hat auch er Fehler gemacht, wie er selbst offen eingesteht. Naiv sei es etwa gewesen, sich auf eine Zusammenarbeit mit der Berliner PR-Agentur „Storymachine“ einzulassen, hinter der unter anderen der langjährige Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Kai Diekmann, steckt. Die Agentur verbreitete Bilder und Filme von Streecks Arbeit in Heinsberg, die den Eindruck erwecken konnten, er sei für Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Streeck wurde vereinnahmt, galt als „Laschets Wasserträger“ im aufziehenden Wahlkampf.

Der Mediziner hat daraus seine Schlüsse gezogen und sich einen PR-Profi an seine Seite geholt. Seither ist es ruhiger um ihn geworden. Gefragt ist seine Expertise dennoch. Er ist schon lange Mitglied im „Expertenrat Corona“ des Landes Nordrhein-Westfalen und nun auch, wie Drosten, des neuen „Krisenstabs der Bundesregierung“, der an diesem Dienstag erstmals digital zusammenkommen soll.

Wofür Streeck, der mit Ehemann und Hund in Bonn lebt, sich beim Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einsetzen wird, ist klar. Schon im Sommer hatte er für Herbst und Winter mehrere Forderungen aufgestellt: Impflücke schließen, Risikogruppen schützen und vor allem „boostern“. Für ihn war es zudem ein Fehler, die Testzentren zu schließen. Es werde viel zu wenig getestet, sagt Streeck. Auch darum fehlten wichtige Daten.