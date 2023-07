Aktualisiert am

Schon lange kommunalpolitisch engagiert: Hannes Loth (AfD), neuer Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz Bild: dpa

„Total langweilig“ für Leute außerhalb von Raguhn-Jeßnitz seien die Themen seines Wahlkampfs gewesen, sagt Hannes Loth. Es sei um die Ausstattung der Feuerwehr gegangen oder um den Straßenbau, erzählt der Politiker, der am Sonntag zum ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister Deutschlands gewählt wurde. Typische kommunalpolitische Themen also, aber eine Wahl mit Signalwirkung für das ganze Land.

Loth ist der erste AfD-Politiker, der zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt wurde, in einer 9000-Einwohner-Kommune in Sachsen-Anhalt. Seine Parteizugehörigkeit habe im Wahlkampf keine große Rolle gespielt, sagt er. „Wir arbeiten hier gut zusammen.“ Als Beispiel dafür nennt Loth die erfolgreiche Abschaffung der Kampfhundeliste. „Jetzt zahlen alle dasselbe“, sagt er.

Kein Provokateur, keine Distanzierung

Der 42 Jahre alte Agraringenieur hat am Sonntag die Stichwahl um den vakanten Posten in Raguhn-Jeßnitz mit 51,13 Prozent und 107 Stimmen Vorsprung gegen seinen parteilosen Gegenkandidaten Nils Naumann gewonnen. Loth engagiert sich schon lange in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt. Seit 2016 sitzt er außerdem im Magdeburger Landtag.

Der verheiratete Vater eines Kindes gehört damit zur alten Kerntruppe der sachsen-anhaltischen AfD. Loth zählte zwar nie zu den schlagzeilenträchtigen Lautsprechern und Provokateuren der AfD-Landtagsfraktion, sondern verhält sich meistens eher unauffällig. Er distanziert sich aber auch mit keinem Wort von den rechtsradikalen Tendenzen und den bräunelnden Anspielungen seiner Fraktionskollegen.

Den neurechten Mainstream in seinem AfD-Landesverband trägt Loth ohne erkennbaren Widerspruch mit. Zum russischen Angriffskrieg äußert sich Loth insofern, als er sich auf seiner Facebook-Seite gegen „sogenannte ‚Flüchtlinge‘“ aus der Ukraine wendet, die „in Luxus-Karossen durch unsere Städte“ fahren, während deutsche Rentner „Pfandflaschen sammeln müssen“.

Vor seinem Studium der Landwirtschaft hatte sich Loth an der Universität für Evangelische Theologie eingeschrieben, brach das Studium dann aber ab, weil die winzige anhaltische Landeskirche ihm damals keinen Arbeitsplatz in Aussicht stellen konnte. Inzwischen ist Loth aus der Kirche ausgetreten. Grund sei ein Streit um Ausstattungsmaterial in der Pfadfinderarbeit gewesen.