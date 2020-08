Verfassungsschützer warnen : Wer demonstriert da gemeinsam gegen die Corona-Politik?

Aktualisiert am

Demonstranten am 8. August im Stuttgarter Schlossgarten während einer Kundgebung der Initiative „Querdenken 0711“ Bild: dpa

In Berlin protestierten bekannte Rechtsextremisten neben „normalen“ Bürgern. Was verbindet sie? Verfassungsschutzschützer aus Baden-Württemberg warnen: Extremisten dringen immer weiter in die Mitte der Gesellschaft vor.