Bananen, Lego und Cola : Wenn Politiker Werbung machen

Julia Klöckner steht nach einem Video mit dem Nestlé-Chef in der Kritik, in dem sie die Lebensmittelstrategie des Unternehmens lobt. Das ist kein neues Phänomen. Politiker haben immer wieder auf verschiedene Weise für Produkte geworben.

Rezo hat wieder zugeschlagen: Der Youtuber kommentierte bei Twitter ein Video von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Nestlés Deutschland-Chef und sammelte dafür mehr als 15.000 Likes ein. „Hätte ich exakt diesen Tweet mit genau so einem Video gepostet, hätte ich es als Werbung kennzeichnen müssen“, schrieb er dazu in Anspielung auf die zahlreichen Abmahnungen in Sachen Werbekennzeichnung, mit denen viele Influencer sich zuletzt konfrontiert sahen.

Nun ist Klöckner keine Influencerin, führt aber immerhin ein Bundesministerium. Sie erklärt in dem Video, das über den Account des Ministeriums veröffentlicht wurde, dass sie sich über Nestlés Unterstützung bei ihrer „Innovations- und Reduktionsstrategie“ freue. Es seien nun weniger Zucker, Salz und Fett „in den Produkten, die die Bürger gerne mögen“. Anschließend spricht der Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Marc-Aurel Boersch, Klöckners Strategie seine Unterstützung aus und erläutert die eigene Unternehmensstrategie. Das Video hat auch deshalb große Aufmerksamkeit erregt, weil Nestlé mit seinen Geschäftspraktiken immer wieder in der Kritik steht.

Christian Solmecke, Anwalt für Medienrecht, schreibt in einer Stellungnahme auf der Webseite seiner Kanzlei, die Grenze zur Schleichwerbung könnte überschritten worden sein, „weil der Konzern übermäßig angepriesen und in den Vordergrund gestellt wird“. Zwar würde Klöckner keine offensichtlich werbende Sprache verwenden, aber der redaktionelle Teil des Videos komme zu kurz. Insbesondere der Hinweis auf die „Produkte, die die Bürger gerne mögen“ und die Verlinkung des Unternehmens würden den Verdacht unzulässiger Werbung nahelegen.

Ein Unternehmen als Vehikel

Ganz ähnlich wie Klöckner war vor etwas mehr als zwei Monaten ein weiterer Unionspolitiker in die Kritik geraten: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) besuchte eine Filiale des Discounters Lidl in Berlin – und warb dort für Bananen und Osterhasen. Eigentlich sollte es bei dem Termin um die Fairtrade-Strategie des Unternehmens gehen.

Wie Klöckner nutze auch Müller ein Unternehmen als Vehikel, um Werbung für seine eigene Politik zu machen. Davon profitierten aber beide Seiten. Müllers Begeisterung für Lidl ging sogar so weit, dass er auf der Ernährungsmesse Grüne Woche bekannte: „Lidl hat erkannt, wie es geht. Ich kaufe bei Lidl!“ Und das deshalb, weil Lidl ankündigt hatte, Sozialstandards einhalten zu wollen. Die Aussage Müllers könne sogar als indirekte Kaufaufforderung gewertet werden, so die Einschätzung von Medienrechtsanwalt Solmecke auf Anfrage von FAZ.NET. Er bewertet den Auftritt Müllers ebenfalls als „grenzwertigen Fall“.

Aus parteienrechtlicher Sicht seien Auftritte wie die von Klöckner und Müller unproblematisch, sagt Martin Morlok, ehemaliger Direktor des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht in Düsseldorf. „Aber die Regierung muss das Gemeinwohl im Blick haben, und nicht das Wohl einzelner Unternehmen. Das ist eher eine Frage der politischen Kultur als eine rechtliche Frage.“

Während Nestlé und Lidl kein Problem mit der Unterstützung aus der Politik hatten, wehrte sich die Cola-Marke Vita Cola dagegen. Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke hatte zum Kauf des Getränks aus deutscher Produktion aufgerufen. Grund dafür war ein angebliches Werbeplakat von Coca Cola mit der Aufschrift „Sag’ Nein zur AfD!“ – das Bild, das im Internet für Diskussionen gesorgt hatte, war aber manipuliert.

Höcke mit Cola, Bär mit Lego

Höcke ließ sich trotzdem mit einem Glas Vita Cola fotografieren und wünschte „unseren heimischen Unternehmen viel Erfolg“. Das Unternehmen distanzierte sich von der Aktion und verwies darauf, sich parteipolitisch neutral verhalten zu wollen.

Medienrechtsanwalt Solmecke sieht diesen Fall anders gelagert als die um die Unionspolitiker Klöckner und Müller. Für den objektiven Beobachter sei klar erkennbar, dass Höcke und die Marke in keinerlei Verbindung stünden. Höckes Aufruf sei eine „Provokation“ und eine „rein politische Aussage“.

Dorothee Bär nutze im Dezember 2017 ihren Instagram-Account, um auf ein Lego-Set aufmerksam zu machen, das sie ihren Patenkindern schenken wollte. Sie hält auf dem Bild die Verpackung in die Kamera, das Produkt ist eindeutig zu erkennen. Bär schreibt außerdem: „Darüber würde ich mich auch freuen.“ Als Werbung gekennzeichnet ist dieser Post nicht, obwohl Lego verlinkt ist.

Ganz nahe kommen sich Unternehmen und Politiker auch auf Parteitagen. Wie auf einer Messe betreiben Unternehmen dort Stände oder plazieren ihre Logos auf Stellwänden. Die Parteien verschaffen den Unternehmen dadurch große Öffentlichkeit. Mit diesen Sponsorings können Parteien nach Angaben auf der Internetseite von Abgeordnetenwatch bis zu sechsstellige Summen generieren.

Diese Praxis nutze eine „Grauzone des Parteienrechts“ aus, meint Martin Morlok. Es sei fraglich, ob es beim Sponsoring wirklich einen großen Werbeeffekt gebe. „Das Sponsoring ist für Unternehmen vor allem ein alternativer Weg zu den Parteispenden, um die Parteien zu unterstützen“, sagt Morlok. Es bedürfe eigentlich einer gesetzlichen Regelung, um Klarheit zu schaffen.

Bei der CDU hatten in der Vergangenheit umstrittene Organisationen, wie etwa der Deutsche Zigarettenverband und die Deutsche Automatenwirtschaft, einen Werbeauftritt. Auf Anfrage von Abgeordnetenwatch teilten CDU, SPD und Grüne mit, dass sie sich an dieser Praxis beteiligen würden, CSU und FDP machten keine Angeben. Linke und AfD waren die einzigen im Bundestag vertretenen Parteien, die nach eigenen Angaben keine Sponsorings auf Parteitagen annahmen.