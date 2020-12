Vom Heim zum Sozialamt : Wenn die Rente nicht reicht

Als Hans-Peter Schwider seine Mutter vor anderthalb Jahren in einem Pflegeheim in Elmshorn unterbrachte, schien die Sache klar. Die Rente der älteren Dame war höher als ihr Eigenanteil, der nach Abzug der Leistungen der Pflegeversicherung übrig blieb. Schwider ist ein ordentlicher Mensch, er hat die entsprechenden Unterlagen zur Hand. Und er ist der gesetzliche Betreuer seiner dementen Mutter. Damals, im Juli des vergangenen Jahres, lag der Eigenanteil für den Platz im Pflegeheim bei 1654 Euro im Monat. Die Rente der Mutter betrug 1856 Euro. Schwider sagt: „Wir hatten also etwa 200 Euro Luft, das war völlig okay.“

Inzwischen ist nichts mehr okay. Die ältere Dame war gerade einmal einen Monat im Heim, da bekam Schwider Post. Heimbetreiber und Pflegekassen verhandeln regelmäßig über die Kosten der Versorgung, gerade war es wieder einmal so weit. Das Heim hat mit Zustimmung der Kassen die Preise erhöht, der neue Eigenanteil der Mutter liegt demnach bei 1942 Euro. Die finanzielle „Luft“, die der 62 Jahre alte Beamte bei der Unterbringung einkalkuliert hat, ist einem Vakuum gewichen.

Seit Anfang dieses Jahres muss Schwiders Mutter pro Monat 92 Euro mehr bezahlen, als sie einnimmt. „Das war sehr unerfreulich“, sagt Schwider. Nach der allgemeinen Rentenerhöhung im Sommer ist das Minus zwar etwas kleiner geworden. Doch die Mutter, inzwischen 84 Jahre alt, muss noch immer jeden Monat etwa 80 Euro mehr für ihre Versorgung ausgeben, als sie an Rente bekommt. „Das war der Punkt, an dem ich Hilfe zur Pflege beantragt habe“, sagt Schwider.

Hilfe zur Pflege, das ist im deutschen Sozialrecht so etwas wie die Grundsicherung für Pflegebedürftige, Hartz IV für Senioren. Zum Ende des vergangenen Jahres haben bundesweit mehr als 300.000 Personen die Sozialleistung bekommen. Drei Jahre zuvor waren es noch 287.000, das ist ein Plus von fünf Prozent.

Maximal 5000 Euro Barvermögen

Die offiziellen Statistiken zeigen deutlich, dass es vor allem der Platz im Pflegeheim ist, der Alte und Kranke finanziell überfordert. Zuletzt waren etwa vier von fünf Personen, die Hilfe zur Pflege bekommen haben, in einem Heim untergebracht. Das allein betrifft bundesweit eine Viertelmillion Menschen. Tendenz steigend. Fast vier Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr insgesamt als Hilfe zur Pflege ausgezahlt. Binnen eines Jahres stieg die Summe um fast neun Prozent. Dabei wird Hilfe zur Pflege nur dann gewährt, wenn der Großteil der Ersparnisse bereits aufgebraucht ist. An Barvermögen dürfen Betroffene höchstens 5000 Euro behalten, für die Lebensführung lässt der Staat den Senioren 25.000 Euro.

Wenn Hans-Peter Schwider von seiner Mutter spricht, dann redet er stets von „der Mama“. Die rechtliche Betreuung habe er übernommen, weil er der nächste direkte Angehörige sei, sagt er. Schwider arbeitet schon seit Jahren bei der Bahn, als Beamter. Er blieb es, als die Bahn in den neunziger Jahren privatisiert wurde. In Hamburg arbeitet er als Sachbearbeiter, wobei der Titel „beschönigend“ sei. Die wenigen Beamten, die es in dem Konzern noch gibt, seien ein „unliebsames Anhängsel“, das man irgendwie beschäftige. Schwider lebt in Elmshorn, wegen Corona bearbeitet er Anträge zur Bahncard derzeit von zu Hause aus.