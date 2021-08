Siedlungen im Hochwassergebiet : Wenn Wiederaufbauen nichts bringt

An die Flut im August 2002 kann sich Wolfgang Zeller noch gut erinnern. „Ich hab auch mein Auto weggefahren in eine höhere Lage.“ Zeller, damals Staatssekretär in Sachsens Wirtschaftsministerium, wohnte in der Dresdner Johannstadt, die dann teilweise von der Elbe überflutet wurde. Der Vorteil, sofern man überhaupt davon reden kann, sei immerhin eine gewisse Vorwarnzeit gewesen, sagt er. „Die hatten die Leute im Ahrtal ja gar nicht.“

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Zum damaligen Zeitpunkt konnte Zeller nicht wissen, dass ihn das Hochwasser oder vielmehr dessen Folgen für mehr als ein Jahr sehr intensiv beschäftigen würden. Der Grund lag gut 50 Kilometer elbabwärts und trug den Namen Röderau-Süd. Die gegenüber der Stadt Riesa am anderen Elbufer gelegene Siedlung mit Einfamilienhäusern und kleinen Gewerbebetrieben war nahezu komplett in der Elbe untergegangen. „Dort stand das Wasser bis in den ersten Stock, es war praktisch alles wertlos geworden“, erzählt Zeller.