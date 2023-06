Was tun, wenn man an das eigene Kind nicht mehr herankommt? (Symbolbild) Bild: Picture Alliance

An einem Tag im Frühling vor vier Jahren hat Dennis seinen ersten Schwindelanfall. Der Junge ist mit seiner Mutter auf dem Fahrrad unterwegs und kippt plötzlich einfach um. Dennis ist gerade elf Jahre alt. Danach geschieht es immer wieder. Er fällt hin, kann manchmal nicht mehr richtig laufen. „Er hatte auf einmal einen ganz merkwürdigen, schwankenden Gang“, sagt seine Mutter.

Sie geht mit ihm zu einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der Arzt findet nichts. Der Gleichgewichtssinn des Jungen ist in Ordnung. Dann zum Kinderarzt. Vielleicht hat sich im Körper eine Entzündung eingenistet? Dann zum Neurologen. Sind die Nervenbahnen intakt? Alles bleibt ohne greifbaren Befund.

In die Schule geht Dennis zu dieser Zeit schon nicht mehr regelmäßig. Dann ist plötzlich seine Stimme weg. „Ich bin Synchronsprecherin, ich hörte, dass er nicht mehr richtig atmete, dass er selbst auf seine Stimme drückte. Eigentlich ahnte ich da schon, dass es nichts Körperliches war. Dass es vielleicht etwas mit der Trennung von meinem Mann zu tun hatte. Aber ich wollte es damals wohl noch nicht so richtig wahrhaben“, sagt seine Mutter.

Sie geht mit ihrem Sohn zu einer Logopädin. Und dann, als alles nichts hilft, in eine Kinderklinik. „Ich wollte dort nicht weggehen, bis meinem Sohn geholfen würde, bis sie irgendetwas finden, was er hat.“ Doch die Ärzte finden nichts. Als sich die Mutter trotzdem nicht nach Hause schicken lassen will, sagt schließlich eine Neurologin zu ihr: „Ihr Sohn ist bei uns nicht gut aufgehoben. Er sollte wahrscheinlich besser auf eine psychosomatische Station.“

An diesem Tag beginnt für Natalie Groß (Namen von der Redaktion geändert) eine oft ratlose und über weite Strecken völlig einsame Odyssee durch die Welt der Kinderpsychiatrie. „In der Klinik bekam ich eine Adresse von einer Tiefenpsychologin. Man kennt sich ja nicht aus, und dann wird einem das empfohlen. Also geht man da hin, und da sitzt man dann.“

Die Therapeutin befragt den Jungen zu seiner Kindheit, die Mutter zu seiner Entbindung, zu ihrer eigenen Geburt und zu ihrer Kindheit, und so weiter. Doch es bringt nichts. Das Kind erkennt das ziemlich schnell. „Er wollte da schon nach ein paar Sitzungen nicht mehr hin. Aber ich dachte, man muss sich ja auch erst mal öffnen, ins Arbeiten kommen. Aber da öffnete sich nichts.“

Der wöchentliche Besuch bei der Therapeutin wird zum Kampf. „Ich schleifte ihn dorthin, und er schwieg die ganze Sitzung über.“ Von Woche zu Woche rutscht der Junge tiefer in seine Verweigerungshaltung, die Mutter tiefer in ihre Verzweiflung. Manchmal sitzt sie nachts in ihrer dunklen Küche und weint. „Er wusste ja, dass er Hilfe brauchte, aber nicht, was das sein könnte. Diese Hilflosigkeit habe ich lange nicht richtig eingeordnet“, sagt seine Mutter.

Sie ist selbstkritisch, bereit, sich selbst in Frage zu stellen, Fehler einzugestehen. Wenn sie heute zurückblickt, sieht sie Momente, in denen man mit mehr Wissen vielleicht hätte anders abbiegen, anders reagieren können. Früher die Reißleine ziehen. Doch woher sollte ein solches Wissen eigentlich kommen? Anders als bei körperlichen Erkrankungen gibt es für Krankheiten der Seele keinen Kinderarzt, der systematisch eine mögliche Ursache nach der anderen abklopft und den Patienten zu den entsprechenden Fachärzten schickt. Niemanden, der von oben darauf schaut und sagt, was das Kind jetzt braucht: Familien-, Gruppen- oder Einzeltherapie, eine tiefenpsychologische, analytische, systemische oder doch eine klassische Verhaltenstherapie? Niemanden, der einem sagt, dass die aktuelle Therapeutin womöglich einfach nicht die richtige ist.