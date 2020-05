Wenig Gehör, viele Misstöne : Wo ist eigentlich die FDP?

FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin. Bild: dpa

Dann stand die FDP doch mal im Mittelpunkt des Interesses. Das war allerdings eine doppelt schlechte Nachricht für die Partei. Denn das Interesse hatte nicht mit den Ideen der FDP zu tun, wie nach der Corona-Krise Wirtschaft und Gesellschaft rasch wiederbelebt werden könnten, sondern mit Misstönen aus der Partei. Vor allem mit Thomas Kemmerich, dem umstrittenen Partei- und Fraktionsvorsitzenden aus Thüringen. Kemmerich war am vergangenen Wochenende auf einer Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen aufgetreten, zu der auch AfD-Anhänger und Anhänger von Verschwörungstheorien kamen. Das war auch für seine eigenen Parteifreunde haarsträubend und beschädigte die Glaubwürdigkeit der Partei. Die Kritik an Kemmerich wuchs ins Enorme, das fing an bei „peinlicher Typ“ und endete in der Forderung nach einem Parteiausschluss.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Das Wochenende spülte nicht nur den Auftritt Kemmerichs in die Öffentlichkeit. Hinzu kam ein Tweet, der den Grünen Boris Palmer – in der eigenen Partei nicht mehr recht gelitten – einlud, zur FDP zu wechseln. Geschrieben hatte ihn einer der wichtigen Männer der Partei: der Bundestagsabgeordnete Michael Theurer, Vorsitzender des zweitgrößten FDP-Landesverbandes, dem von Baden-Württemberg. Und als dann noch Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages, zu einem Rundumschlag gegen die Kanzlerin ausholte, indem er ihr und dem Robert-Koch-Institut Panikmache vorwarf, hatte die FDP ihren perfekten Krisen-Dreiklang. Ausgerechnet zur Sitzungswoche des Bundestages in Berlin.