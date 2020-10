Aktualisiert am

Prozess gegen Syrer : Angeklagt wegen Folter in 4000 Fällen

Der Angeklagte Eyad A. im Oberlandesgericht Koblenz Bild: dpa

In Koblenz läuft ein Prozess wegen Verbrechen in einem Gefängnis in Damaskus. Das ermöglicht das Weltrechtsprinzip. Für viele Exilanten ist es erst der Anfang.