Es begann mit einer zarten Ähre. Sie war brüchig, enthielt nur ein paar Körner. Aber schon in der Steinzeit, vor mehr als 10.000 Jahren, haben Menschen im Nahen Osten das Potential des Wilden Emmers erkannt. Sie verarbeiteten ihn zu Mehl und dann zu sättigenden Fladen. Die Ähren mit den dicksten Körnern pflanzten sie an, die robustesten vermehrten sie. Über viele Jahrtausende züchteten die Menschen eine Pflanze, die wir heute als Weizen kennen. Seine Domestikation ist eine lange Geschichte von zufälligen Mutationen im Erbgut, von geschickter Auswahl und Kreuzung.

Nun steht der Menschheit ein neues Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie die Welt noch schneller satt machen kann: Die Genschere, genauer CRISPR/Cas9. Mit dieser Schere können Forscher das Erbgut passgenau verändern. So wachsen Pflanzen, denen Hitze oder Schädlinge nichts anhaben können. Genomeditieren nennen die Forscher das. Sie glauben, dass es die Züchtung revolutionieren kann.

Inzwischen sind weltweit über 700 solcher genomeditierten Pflanzen bekannt. Sojabohnen sind darunter, die eine hohe Konzentration an ungesättigten Fettsäuren enthalten und aus denen gesundes Öl entsteht. Aber auch Wein, Kakao, Bananen und Reis, die gegen Pilze oder Bakterien resistent sind. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina feiert ihre „Vorteile für die Ernährung sowie für eine produktive, pestizidarme und ressourcenschonende Landwirtschaft“. Denn ein gleichermaßen genügsamer wie robuster Maiskolben braucht weniger Wasser, Dünger und vor allem auch weniger Pflanzengift.

Weniger Dünger und weniger Pflanzengift

Im Labor wurde mit der Genschere auch eine neue Weizensorte geschaffen, ein moderner Nachfahre des Wilden Emmers. Wissenschaftler haben das Erbgut so verändert, dass die Körner weniger Gluten enthalten und somit verträglicher für die Menschen von heute sind. Nicolaus von Wirén vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik ist gerade dabei, mithilfe der Genschere eine Gerstensorte zu züchten, die längere, verzweigtere Wurzeln hat und besser Stickstoff aufnehmen kann. „Das wäre mit herkömmlichen Züchtungsmethoden kaum zu erreichen“, sagt er.

Pflanzen, die mit der Genschere bearbeitetet wurden, sind nicht von anderen zu unterscheiden, nicht einmal für einen Wissenschaftler im Labor. Das war bei der alten Gentechnik anders. Dem berühmten Genmais etwa, dem Bt-Mais, wurde ein fremdes Gen von Bakterien eingepflanzt, das ihn resistent gegen Insekten machte. Die Genschere dagegen hilft nur bei einem Prozess, der in der Natur genauso vorkommen könnte.

Für die Züchter hat damit ein neues Zeitalter begonnen. Sie müssen nun nicht mehr die zufällig durch Strahlung und Chemie entstandenen Genveränderungen aussortieren – der Zufall spielt dank der Genschere keine Rolle mehr. So sparen sie bis zu fünf Jahre, sagen Wissenschaftler wie Holger Puchta. Er erforscht am Karlsruhe Institut of Technology seit mehr als 30 Jahren gentechnische Methoden. „In dieser Woche“, sagt er feierlich, „hat die EU-Kommission einen wichtigen und richtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in Europa gemacht.“

Denn am Mittwoch hat EU-Kommissar Frans Timmermans einen Vorschlag zur Neuregelung grüner Gentechnik vorgelegt. Die neuen Sorten sollen demnach genauso behandelt werden wie solche, die auf herkömmliche Art gezüchtet wurden. Sie würde dann registriert und in Freilandversuchen getestet. Anschließend prüft in Deutschland das Bundessortenamt Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Dann könnten konventionelle Landwirte die neuen Sorten aussäen, Bio-Bauern aber nicht.