Corona-Ausbruch bei Tönnies : „Die Menschen dürfen gar nicht erst wegfahren“

Herr Montgomery, bewährt sich der deutsche Föderalismus gerade beim Fall Gütersloh?

Ich bin eigentlich ein großer Gegner des Föderalismus im Gesundheitswesen. Gerade in der Coronakrise haben wir uns ihm bislang zu sehr hingegeben; wir müssten viel stringentere bundesweite Vorgaben haben, die dann lokal umgesetzt werden, damit überall dieselben Kriterien gelten. Deshalb hat mich der Überbietungswettbewerb der Ministerpräsidenten bei ihren Lockerungsmaßnahmen sehr geärgert. Im Fall Tönnies finde ich aber, dass sich der Föderalismus durchaus bewährt. Armin Laschet hat richtig reagiert. Das ist ihm, der einer der Anführer an der Lockerungsfront war, sicher nicht leicht gefallen.

Trotzdem sind die Maßnahmen mitunter schwer zu durchschauen. Zahlreiche Länder haben ein Beherbergungsverbot für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt, wenn sie keinen negativen Coronatest nachweisen können – aber mit zeitlicher Verzögerung. Reisen in andere Bundesländer bleiben für Menschen aus Gütersloh aber weiter erlaubt. Manche Urlauber wurden von der Ostseeküste zurückgeschickt, weil erst beim Ausfüllen ihres Kurausweises auffiel, dass sie aus Gütersloh kamen.

Ich glaube, dass wir durch dieses heterogene Vorgehen der Länder einen erheblichen Teil des Verständnisses der Menschen für die Anti-Corona-Maßnahmen verspielen. Als die ersten Lockdowns verhängt wurden, haben wir uns als Hamburger fassungslos an den Kopf gefasst, weil wir auf dem Elbdeich nicht mehr die Grenze zu Schleswig-Holstein überqueren durften. Kein Mensch weiß, wo die auf dem Deich ist, trotzdem standen am Wochenende Polizisten da und haben Knöllchen verteilt. So zerstört man das Vertrauen in den Föderalismus. Dasselbe gilt jetzt für die Maßnahmen, die Ministerpräsidenten wie Herr Söder, Herr Weil und Frau Schwesig für die Menschen aus Gütersloh und Warendorf verhängt haben. Ich kann jeden Bürger verstehen, der nicht mehr weiß, was wo gerade wie gilt. Zumal fraglich ist, ob die verkündeten Maßnahmen überhaupt ausreichen.

Sie befürchten, dass nicht?

Schon das Ausschlusskriterium ist merkwürdig: Was heißt denn das, ein negativer Corona-Test innerhalb der letzten 48 Stunden? Die Abnahme dieser Tests ist relativ fehleranfällig; innerhalb der Inkubationszeit, die zwischen zwei und 14 Tagen betragen kann, ist ein Test nur eine Momentaufnahme, die nichts über eine mögliche spätere Entwicklung der Erkrankung aussagt. Außerdem bleiben viele Fragen ungeklärt: Dürfen Reisende aus Gütersloh auf der Durchreise durch Niedersachsen an der Autobahnraststätte auf die Toilette gehen oder nicht? Die einzige wirklich wirksame Maßnahme wäre: Die Menschen dürfen gar nicht erst wegfahren.

Sie meinen eine vollständige Quarantäne für die beiden Kreise?

Ein konsequenter und einheitlicher Lockdown ist meiner Ansicht nach zwingend. Die nordrhein-westfälischen Behörden haben zwar die Kontaktbeschränkungen in beiden Kreisen teilweise wieder eingeführt, aber sie haben nicht angeordnet, dass man den Kreis nicht verlassen darf. Das Beste wäre aber, wenn die Menschen aus den betroffenen Kreisen jetzt gar nicht erst in den Urlaub fahren würden, bis man nach einer erfolgreichen Quarantäne sicher sein kann, dass sie nicht infiziert sind. Das ist schmerzhaft, aber dafür können sie sich bei Herrn Tönnies bedanken.

Gerade in Ferienzeiten wäre das für die Politik nur schwer vermittelbar.

Ich möchte auch gern Urlaub machen und mein früheres Leben zurück haben! Das wird aber nicht geschehen. Die Politik ist viel zu nachgiebig; dieser Überbietungswettbewerb, wer hat die besten Anti-Corona-Maßnahmen und wer ist dabei am liebsten zu den Leuten, hilft doch nicht weiter. Covid-19 ist noch lange nicht verschwunden, und es ist noch immer nicht klar, ob wir die Krankheit mit Impfungen und Therapien überhaupt besiegen können. Deshalb ist es so gefährlich, wenn die Politik der Bevölkerung jetzt durch halbherzige, heterogene Maßnahmen den Eindruck vermittelt, die Pandemie sei schon fast vorbei.

Ist der Plan realistisch, bis zum Sonntag durch Massentests im Kreis Gütersloh Klarheit über das Infektionsgeschehen zu bekommen?

Nein, überhaupt nicht. Klarheit hat man erst, wenn man alle getestet und diejenigen identifiziert hat, die schon eine aktive Infektion haben. Alle anderen müsste man zehn bis 14 Tage in Quarantäne stecken, um auszuschließen, dass sie nicht noch eine Infektion entwickeln.

Wenn auf regionale Corona-Ausbrüche wie jetzt in Gütersloh und Warendorf nicht mit solchen harten, konsequenten Lockdowns regiert wird, wie Sie sie fordern: Droht dann eine umso heftigere zweite Welle im Herbst?

Wenn wir nicht aufpassen, kann es eine zweite Welle geben, das ist sicher. Und wenn wir nicht konsequent und einheitlich auf solche Ausbrüche wie jetzt in Gütersloh reagieren, wird sie wesentlich heftiger werden als die erste. Gerade für die Wirtschaft wären die Folgen eines zweiten Lockdowns ungleich schlimmer als beim ersten Mal. Auch die sozialpsychologischen Folgen werden gravierender sein.

Müsste die Kanzlerin das Krisenmanagement jetzt wieder an sich ziehen und versuchen, die Ministerpräsidenten im Kanzleramt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen?

Inhaltlich würde ich mir das sehr wünschen, faktisch hat sie aber keine Chance. Damit würde sie sich bei den Ministerpräsidenten eine blutige Nase holen.