Neuer Corona-Impfstoff : Welchen Einfluss Novavax auf die Impfquote haben könnte

Aktualisiert am

So viel ist klar: Allzu große Hoffnungen machen sich die Verantwortlichen in den Bundesländern nicht. Natürlich ist es denkbar, dass einige Bürger, die sich bislang nicht zu einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus durchringen konnten, sich demnächst für Nuvaxovid entscheiden könnten, das neue Präparat des amerikanischen Herstellers Novavax. Doch dass die unmittelbar bevorstehende Einführung des Proteinimpfstoffs die deutsche Impfkampagne in neue Höhen treibt, glaubt derzeit niemand – oder behält den Optimismus für sich.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik.

Mit am positivsten äußerte sich Daniela Behrens (SPD), die Gesundheitsministerin von Niedersachsen. „Ich hoffe, dass sich einige Zweiflerinnen und Zweifler doch noch zu einer Impfung entscheiden“, sagte Behrens der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Im besten Fall könne man die Impfquote so um zwei oder drei Prozent nach oben bringen. In Niedersachsen sind 76,7 Prozent der Menschen doppelt gegen Corona geimpft – etwas mehr als im Bundesmittel, das bei 75,2 Prozent liegt.