Sachsen-Anhalt : Reiner Haseloff am Drücker

In Sachsen-Anhalt zeichnen sich knapp drei Wochen nach der Landtagswahl klare Tendenzen für die Regierungsbildung ab. Nach Vorgesprächen haben in der vergangenen Woche die ersten Sondierungsgespräche stattgefunden. Die CDU verhandelt dabei mit ihren beiden bisherigen Koalitionspartnern SPD und Grünen sowie der neu im Landtag vertretenen FDP. Rechnerisch bieten sich in Magdeburg vier Optionen für die Regierungsbildung. Erstens: Fortsetzung der Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen. Zweitens: eine Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FPD. Drittens: eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

Das gute Wahlergebnis der CDU von 37,1 Prozent lässt neben diesen Dreierbündnissen auch eine Zweierkoalition aus CDU und SPD zu. Allerdings hätte sie im Landtag bloß eine Mehrheit von einer Stimme. Das Beispiel der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen zeigt jedoch, dass man auch mit einer solch dünnen Mehrheit stabil regieren kann. In Sachsen-Anhalt hingegen scheint eine Regierung mit nur einer Stimme Mehrheit von vornherein auszuscheiden. Die Einschätzungen der Verhandler reichen von „fast ausgeschlossen“ bis zu einem definitiven „ist raus“. Die SPD hätte mit Blick auf ihre eigene Fraktion zwar keine Bedenken hinsichtlich der Disziplin. Die Zweifel beziehen sich eher auf die CDU-Fraktion. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte es dort immer wieder Abweichler gegeben. Auch die neue Fraktion birgt Potential für Querschüsse. Die Blicke richten sich auf Holger Stahlknecht, den vormaligen Innenminister, den Ministerpräsident Haseloff im Streit entlassen hat. Stahlknecht beteuert allerdings, dass er keine Rachegedanken hege.