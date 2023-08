In einem anderen Leben wäre Alexander Dobrindt wohl gerne Lehrer geworden. Ein strenger, den die Schüler fürchten würden. Die Einser-Inflation beim Abitur hätte er jedenfalls nicht zu verantworten, so viel steht fest. Eine „glatte 5“ schreibt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe der Ampelregierung ins „Halbzeitzeugnis“. Beziehungsweise: Würde er schreiben, wäre er nicht Politiker, sondern eben Lehrer – und die Regierung seine Schülerin. „Bei den Bemerkungen würde ich schreiben: Das Auffälligste am Verhalten der Ampel ist der mangelnde Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch gegenüber politischen Wettbewerbern im Bundestag“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die 5 also nicht nur als Schul-, sondern auch als Kopfnote für schlechtes Benehmen.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Kein schönes Urteil, das Dobrindt da pünktlich zum Sommerloch fällt. Eine 5, und dann noch eine glatte, will nun wirklich niemand im Zeugnis stehen haben; heißt ja schließlich: Versetzung gefährdet. Geht es der Regierung also in zwei Jahren so, wie zuletzt den fast 156.000 Schülern (ein Anstieg um 67 Prozent), die hierzulande ein Schuljahr wiederholen mussten? Dobrindt ist jedenfalls nicht der erste Politiker, der einen Lehrer mimt. Meist geschieht dies dann, wenn Journalisten sie zu solchen machen und eine entsprechende Frage stellen, die Headline schon fest im Blick.