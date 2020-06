Lobbyisten kontrollieren : Welche Konsequenzen der Fall Amthor haben könnte

Der Abgeordnete Philipp Amthor wird in der deutschen Gesetzgebung voraussichtlich Spuren hinterlassen, die er selbst gar nicht gelegt hat. Denn der politische Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern ist zum einen in die Kritik geraten, weil er Nebentätigkeiten, die einem Abgeordneten ausdrücklich erlaubt sind, zwar angegeben, die Einkünfte daraus (in Form von Aktienoptionen) aber nicht vollständig deklariert hatte, und zum anderen, weil er für die amerikanische Firma, die ihn zu ihren Aufsichtsräten zählte, mit seinem Bundestags-Briefkopf Türen in der Bundesregierung geöffnet hat. Amthors Causa ist möglicherweise ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln für Abgeordnete, die in der Geschäftsordnung des Bundestags niedergelegt sind – wobei die Bundestagsverwaltung in einer ersten Prüfung festgestellt hat, bloße Optionen auf Aktien seien nicht als meldepflichtige Einkünfte zu werten, solange sie nicht ausgeübt worden sind. Es bleibt der Umstand, dass Amthor sich in seiner Rolle als Abgeordneter für ein Unternehmen verwendet hat, an dem er selbst geschäftliche Interessen hatte.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die Causa Amthor ist zwar eigentlich kein Fallbeispiel für den Tatbestand des Lobbyismus, also für den Versuch verschiedenster Interessengruppen, von außen auf Entscheidungen der Regierung oder auf Gesetzesinhalte im Parlament Einfluss zu nehmen. Dennoch hat der politische Wind der Empörung vor allem in die Richtung dieses Sachverhalts geweht. Das hat dazu geführt, dass nun auch die Unionsparteien mit einer schärferen Lobby-Kontrollgesetzgebung einverstanden sind, die sie bislang nicht für notwendig gehalten haben. Schon seit Jahren hefteten sich andererseits Grüne und die Linkspartei solche Forderungen an die Fahne, die SPD hielt seit geraumer Zeit ein eigenes Fähnlein hoch, und mittlerweile stößt auch die FDP zu dieser Forderungsgemeinschaft.