Corona-Maßnahmen : Erst Weiter-so, dann Hotspot?

Eigentlich sollte der 20. März der Tag sein, an dem fast alle Corona-Beschränkungen in Deutschland fallen. Doch während die politischen Parteien in Berlin um eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ringen, haben die Bundesländer auf die zahlreichen Neuansteckungen reagiert und nutzen eine geplante Übergangsfrist, um viele der bestehenden Maßnahmen noch ein paar Tage länger aufrecht erhalten zu können. Nur die Kontaktbeschränkungen laufen zum Ende der Woche aus. Während Berlin und das Saarland die gegenwärtigen Regeln – es geht vor allem um die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen – bis zum 31. März verlängern, halten mehrere andere Länder diese noch bis zum 2. April aufrecht. Nachdem Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern diesen Schritt bereits am Montag angekündigt hatten, zogen am Dienstag mindestens sechs weitere Länder nach.

„Wir verlängern, was noch möglich ist, und nutzen den gesetzlichen Spielraum“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München. Die Verlängerung der gegenwärtigen Regeln bis Anfang April sei „die einzige Möglichkeit“, in den kommenden Tagen noch „ein bisschen Sicherheit zu gewinnen“. Zuvor hatte das Kabinett in München beschlossen, dass die bisherigen 2-G- und 3-G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht in Schulen sowie im Einzelhandel zunächst bleiben sollen. Auch Baden-Württemberg will die Übergangsfrist nutzen, wie der stellvertretende Regierungschef Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart ankündigte.

„Die Länder müssen es anpacken“

Mehrere ostdeutsche Bundesländer schlossen sich dem an. In Sachsen soll die Maskenpflicht in Innenräumen bis Anfang April verlängert werden, auch Zugangsbeschränkungen soll es zum Teil weiterhin geben. Ähnlich gehen auch die Landesregierungen in Thüringen und Brandenburg vor. In Potsdam will das Kabinett am Donnerstag entscheiden, wie der Übergang konkret geregelt wird, sagte ein Regierungssprecher. Auch Niedersachsen und Bremen wollen die Schutzmaßnahmen verlängern. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Bundesländern diesen Weg empfohlen. „Die Länder müssen es anpacken. Das haben jetzt einige Länder, zum Beispiel Brandenburg, auch getan. Die gehen nach vorne und sagen: Wir verlängern fast alles, was wir haben, und dann nehmen wir die neuen Hotspot-Regelungen“, sagte Lauterbach am Morgen in der ARD.

In Schleswig-Holstein, wo Anfang Mai ein neuer Landtag gewählt wird, forderte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller, dass die bestehenden Corona-Regeln bis Anfang April verlängert werden sollen. „Angesichts der hohen Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein haben Vorsicht und Gesundheitsschutz für mich weiter Priorität“, sagte er. „Unsere Nachbarländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen ihre aktuell geltenden Corona-Regeln bis 2. April verlängern.“ Die Landesregierung in Kiel sollte diesem Beispiel folgen. Bislang plant diese Berichten zufolge, die tiefergreifenden Schutzmaßnahmen zum Sonntag auslaufen zu lassen – Vorgaben zum Tragen von Schutzmasken ausgenommen. Ein Regierungssprecher sagte, „die Landesregierung hat ihren Stufenplan für das weitere Vorgehen bereits Mitte Februar bekannt gegeben“.