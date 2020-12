Fragen und Antworten : Das sind die Chancen und Risiken der Corona-Impfung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beginnt auch in Europa eine entscheidende Phase. Die größte Impfkampagne aller Zeiten startet. Was Sie jetzt darüber wissen sollten – die Fragen und (fast) alle Antworten.

Wann werden die ersten Bürger geimpft?

In Großbritannien bereits an diesem Dienstag, im Rest von Europa dauert es noch wenige Wochen. Der mRNA-Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde von der nationalen Zulassungsbehörde Großbritanniens wegen der schwierigen Infektionslage mit den höchsten Todeszahlen auf dem Kontinent und noch vor der Prüfung aller verfügbaren und auch der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugänglichen Daten per Notfallzulassung erlaubt. Russland und China hatten Impfungen mit eigenen Corona-Vakzinen an Millionen ausgewählten Bürgern schon vor oder während der üblichen Phase-3-Zulassungsstudien begonnen.