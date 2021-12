Impfgegner und Anthroposophie : Höhere Einsichten dank Rudolf Steiner?

Als Covid-19 selbst in China noch kein Thema war und die Anthroposophen sich noch nicht als Gegner der Corona-Impfungen hervorgetan hatten, machte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha über das Verhältnis der Grünen zu Rudolf Steiners Lehren sowie zur Homöopathie eine Ansage: Wenn sich die Grünen von diesem Milieu trennten, dann sei das so wie wenn die Unionsparteien das „C“ aus ihrer Abkürzung strichen.

Thomas Holl Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Gerade die Südwest-Grünen verfügten bei ihrer Gründung über einen im Achberger Kreis organisierten anthroposophischen Flügel. In der Gründungsphase waren viele eher bürgerlich sozialisierte Anthroposophen für die Öko-Partei inhaltlich und habituell Korrektiv zu einer Vielzahl sozialistischer Strömungen. In der ersten grünen Landtagsfraktion waren zwei von sechs Abgeordneten Anhänger der Lehren Rudolf Steiners.

Verglichen mit anderen Bundesländern ist Baden-Württemberg bis heute eine Hochburg der Anthroposophie, ein Viertel aller Waldorfschulen, sieben von 13 anthroposophischen Kliniken und etwa ein Drittel aller Demeter-Biobauernhöfe liegen in Baden-Württemberg. Dort, wo die breitflächige Industrialisierung und das Wachstumsdenken viele Kollateralschäden nach sich zog, ist das romantische Bedürfnis nach dem anderen Leben größer.

Der Einfluss der Steiner-Anhänger innerhalb der Öko-Partei ging später zurück, am stärksten dürfte er heute vielleicht noch in Stuttgart sein, wo vor 102 Jahren die erste deutsche Waldorfschule gegründet wurde und die deutsche anthroposophische Gesellschaft ihren Sitz hat. Die Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn verglich das Bekenntnis zur Anthroposophie im Stuttgarter Bürgertum einmal mit dem „Übertritt in einen geistigen Orden“.

Baden-Württemberg als Hochburg der Querdenker

Neben Sachsen ist Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie Hochburg der Querdenker-Bewegung und von Impfverweigern. Die Impfquote liegt immer noch knapp unter 70 Prozent, an Waldorfschulen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen über die Corona-Politik und das Impfen: Schon im Oktober gab es an einer Waldorfschule in Freiburg einen Corona-Ausbruch, weil es für eine schulinterne Zirkusveranstaltung offenbar nur ein dürftiges Hygienekonzept gab.

Die Waldorf-Dachverbände bekennen sich zur Maskenpflicht, an vielen Schulen kommt es immer wieder zu Streitereien zwischen orthodoxen und gemäßigten Anthroposophen. Waldorfschulen in Freiburg, Überlingen und Emmendingen hielten die Hygienevorschriften unzureichend ein, weil sie mangelhafte ärztliche Atteste, mit denen sich Schüler von der Maskenpflicht befreien ließen, massenweise akzeptierten. Eltern einer Waldorfschule in Rottweil protestierten im Oktober gegen die Durchsetzung der Maskenpflicht. In Waldmössingen – einem Dorf mit 2000 Einwohnern im Schwarzwald - schickten Corona-Leugner aus einem progressiven Milieu ihre Kinder auf eine geheime Parallelschule.

Häufig spielen anthroposophisch denkende Eltern und Lehrer eine Rolle, wenn es an den Schulen zu Auseinandersetzungen über die Corona-Politik und das Impfen kommt. Steiners Haltung zum Impfen war ambivalent: Einerseits sprach er sich für die Pockenimpfung aus, andererseits warnte er vor dem Impfen, weil es vor allem die Menschen, die seiner Lehre noch nicht anhingen, daran hindern könne, die „Hinneigung zur Spiritualität“ zu erfahren.

Nach Auffassung der Anthroposophen muss eine Erkrankung als „Zeichen“ gelesen werden, das Anlass sein kann, das eigene Leben zu ändern und das Gelegenheit bietet, zu „höheren Einsichten“ zu gelangen. Nach Auffassung des Religionshistorikers Helmut Zander enthält Steiners Werk und sein Geraune über Geheimgesellschaften viele Argumentationshilfen für Verschwörungsmystiker. Daraus speisen sich dann Vorbehalte gegen die Schulmedizin und die pharmazeutische Industrie, was in einer Pandemie gefährlich ist.