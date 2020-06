Trotz Lobbyismus-Vorwürfen : Weiterer Kreisverband unterstützt Amthor

Trotz der Lobbyismus-Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU), hat sich in Mecklenburg-Vorpommern ein weiterer Kreisverband mit klarer Mehrheit für ihn als neuen Landesvorsitzenden ausgesprochen. Wie der Vorsitzende des Kreisverbands Ludwigslust-Parchim, Wolfgang Waldmüller, der F.A.Z. sagte, haben sich bei der Sitzung am späten Mittwochabend von 17 stimmberechtigten Mitgliedern 13 für eine Unterstützung Amthors ausgesprochen, vier haben sich enthalten, es gab keine Gegenstimme.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Amthor war bei dem Treffen in Spornitz anwesend und stellte sich den Fragen der Mitglieder. Waldmüller, der auch Generalsekretär der Landespartei ist, sagte, die Verunsicherungen, die es mit Blick auf die Vorwürfe bei den Mitgliedern gegeben habe, seien im persönlichen Gespräch ausgeräumt worden. Amthor zeichne aus, dass er nicht versucht habe, etwas zu beschönigen. Bereits am Montagabend hatte ein anderer Kreisverband Amthor trotz der Vorwürfe als neuen Landesvorsitzenden nominiert.

Amthor steht in der Kritik, seit Ende vergangener Woche sein Engagement für ein amerikanisches Start-up bekanntgeworden war, von dem er auch Anteilsoptionen erhalten hatte. Er hatte daraufhin einen Fehler eingestanden, und sich seitdem nicht mehr öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Amthor ist in Mecklenburg-Vorpommern der einzige Kandidat für den Landesvorsitz der CDU. Er hätte damit auch gute Aussichten auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im nächsten Jahr, laut Umfragen kann seine CDU darauf hoffen, an der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorbeizuziehen. Am Freitagabend soll Amthor sich auf einer Sitzung des Landesvorstands zu den Vorwürfen äußern.