Weihnachtspredigten : Kirchen fordern Frieden für die Ukraine

Am Ersten Weihnachtsfeiertag haben Vertreterinnen und Vertreter der großen Kirche in Deutschland über die Weihnachtshoffnung gepredigt. Sie mahnten aber auch, Krieg und Krisen nicht zu vergessen.

Jedes Jahr neue Weihnachtsworte: Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus an Weihnachten vor einem Jahr in Bielefeld Bild: dpa

Mit festlichen Gottesdiensten haben die Christen in Deutschland am Sonntag das Weihnachtsfest begangen. In ihren Predigten riefen die katholischen und evangelischen Bischöfe zu stärkerer Unterstützung von Flüchtlingen und Hungernden weltweit auf. Sie warnten zugleich vor einer wachsenden gesellschaftlichen Spaltung.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, machte in ihrer Weihnachtsbotschaft auf die aktuellen Notstände in Kinderkliniken aufmerksam. „Alle, die beten möchten, mögen beharrlich für die Eltern beten, die kein Bett für ihre Kinder finden“, so die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. „Alle, die spenden wollen, mögen es für Familien tun, die am Limit sind.“

Kurschus erinnerte an die Ukraine und andere Kriegsgebiete, „wo die Menschen elend weit weg sind von wohligen Gefühlen. Auch hier bei uns sind so viele, denen gerade an Weihnachten eher nach Weinen als nach Singen zumute ist“.

Bätzing: Friedensinitiativen für die Ukraine notwendig

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, mahnte Überlegungen dazu an, wie ein Friede in der Ukraine aussehen könnte. Die Suche nach diplomatischen Lösungen dürfe nicht vergessen werden. „Auch wenn die Unterstützung des völkerrechtswidrig überfallenen Landes durch alle benötigten Güter weitergehen muss, braucht es gleichzeitig jetzt schon Friedensinitiativen. Denn wie soll es sonst weitergehen, wenn hoffentlich bald endlich die Waffen schweigen?“, sagte Bätzing am Sonntag im Limburger Dom.

Er sehe die Gefahr, dass dieser Hass „über Generationen hinweg wieder und wieder Gewalt provozieren“ könnte, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Deswegen stelle sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine umso drängender die Frage, wie schon jetzt die Saat des Friedens ausgestreut werden könne.

Bischöfe beklagen rauen Ton in der Gesellschaft

In Essen warnte Bischof Franz-Josef Overbeck vor zunehmenden Spannungen in Gesellschaft und Kirche: „Wir ertrinken eher in lauten Beschuldigungen und Verdächtigungen, anstatt uns gemeinsam positiv auf den Weg nach vorne zu machen.“

Auch der Mainzer katholische Bischof Peter Kohlgraf beklagte einen rauen Ton in Kirche und Gesellschaft. „Der Ton sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft als ganzer ist kein freundschaftlicher“, sagte Kohlgraf im Mainzer Dom. Der innerkirchliche Umgang sei betrüblich und äußerst problematisch: „Oft geht es nur mehr um das Rechthaben-Wollen, um einen Kampf der Worte.“ Dies führe dazu, dass „Jesus selbst unhörbar“ gemacht werde. Immer wieder spielten sich eher zweitrangige Themen in den Vordergrund. Der Kern der christlichen Botschaft werde vergessen.