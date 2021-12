Weihnachten in der Pandemie : Schon wieder kein frohes Fest

Die Weihnachtsprobleme fangen schon bei der Gästeliste an. Die soll möglichst kurz sein, sagen Gesundheitspolitiker der F.A.S., zum Beispiel die Berliner Senatorin Dilek Kalayci von der SPD. „Lassen Sie es ruhig angehen“, rät sie, „und feiern Sie nur im kleinen Kreis.“ Von diesem Appell gibt es viele Variationen, aber alle gehen in die gleiche Richtung. Der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel rät zum „kleineren“, Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD sogar zum „kleinsten Kreis“. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) möchte, dass die Bürger ihre Kontakte an Weihnachten und Silvester „auf das Nötigste reduzieren“. Kurzum: Weihnachten soll nicht ausfallen, aber auch nicht ausufern.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Gründe dafür sind die Omikron-Variante und die schlechte Wirkung der Impfstoffe dagegen. Dem Informatiker Kai Nagel, der an der Freien Universität Berlin den Verlauf der Pandemie berechnet, ist deshalb schon bange. Die Delta-Welle sei gerade auf dem Scheitelpunkt und flaue bald ab. Danach komme die Omikron-Welle. „Aus jetziger Sicht werden Omikron-Infektionen auf Familienweihnachtsfeiern die neue Variante in der Republik verteilen und damit die Eindämmung von Omikron nahezu unmöglich machen“, sagt er.

„Man muss sich nicht dauernd um den Hals fallen“

Das nächste Problem sind die Impfstoffe. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hat sie untersucht und festgestellt, dass es bei Omikron „in der Tat zu einer geringeren Wirksamkeit kommt“. Der aktuelle Impfstoff ist also nicht so gut an Omikron angepasst, und die Antikörper im Blut verschwinden schneller wieder als anfangs erhofft. „Deshalb ist eine dritte Impfung zur Optimierung des Impfschutzes so wichtig“, sagt Ciesek. Wie gefährlich Omikron ist, wissen die Fachleute noch nicht. In Südafrika, wo die Variante entdeckt wurde, gab es viele milde Verläufe, aber viele Südafrikaner waren vorher schon an anderen Varianten erkrankt oder geimpft.

Wenn Weihnachten also keine Menschenleben kosten soll, müssen alle besonders vorsichtig sein. Die Abwägung von Maßnahmen ist aber nicht immer leicht. Wer sich nur im Freien trifft, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung um den Faktor 10, wer eine FFP2-Maske trägt, hat den gleichen Effekt. Das multipliziert sich. Wer also mit FFP2-Maske über den Weihnachtsmarkt schlendert, hat eine 100-mal geringere Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, als bei einem Treffen in Innenräumen. Heiligabend spielt sich aber vor allem drinnen ab. Was tun?

Die einen raten zu Selbsttests, auch für Geimpfte. Ciesek und Nagel sagen das, auch die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard von der Linkspartei. Und selbst nach einem negativen Test, warnt Bayerns Minister Holetschek, dürfe man sich nicht beruhigt zurücklehnen. Auch dann seien Abstand, Hygiene und regelmäßiges Lüften unabdingbar. Manche sehen es aber auch anders. Der Leiter des Gesundheitsamtes Lübeck, der Mediziner Alexander Mischnik, findet Selbsttests für Geimpfte allenfalls psychologisch hilfreich. Denn die Tests seien bei Geimpften viel zu ungenau. „Wenn man mich als Mediziner und Mikrobiologen fragt, ist das nicht sinnvoll.“ Tests für alle vermittelten ein Gefühl der Solidarität, erzeugten aber auch eine falsche Sicherheit.