Wehrbeauftragte Eva Högl : „Man bräuchte 300 Milliarden Euro für die Bundeswehr“

Frau Högl, wir möchten nicht über Christine Lambrechts Zukunft sprechen, sondern über Ihre: Werden Sie die nächste Bundesverteidigungsministerin?

Ich bin Wehrbeauftragte des Bundestages und betrachte es als große Ehre, dass ich dieses Amt ausüben darf. Für fünf Jahre bin ich gewählt und mache das gern weiter.

Macht Frau Lambrecht ihre Sache denn gut?

Ich messe Christine Lambrecht daran, was sie für die Truppe erreicht. Und wenn man sich anschaut, was sie schon alles auf den Weg gebracht hat, dann kann sich das sehen lassen.

Was denn genau?

Sie hat in ihrer Amtszeit schon viele Entscheidungen getroffen, die überfällig waren, wie die Nachfolge für den Tornado oder die Bewaffnung von Drohnen. Es steht eine Menge auf der Habenseite.

Trotzdem erwarten viele von Kanzler Scholz, dass er auch personalpolitisch Führung zeigt. Sie auch?

Als Wehrbeauftragte ist es nicht meine Aufgabe, dem Kanzler Ratschläge zu erteilen oder über die Zusammensetzung des Kabinetts zu befinden.

Im Augenblick sprechen viele über die Leopard-2-Panzer. NATO-Länder wie Finnland oder Polen bringen ins Gespräch, der Ukraine eine bestimmte Anzahl gemeinsam zur Verfügung zu stellen. Geht das aus Sicht der Bundeswehr?

Leopard-2-Panzer würden der Ukraine sicher entscheidend helfen. Aber man muss abwägen, ob die Bundeswehr sie wirklich entbehren kann. Die Unterstützung für die Ukraine ist absolut notwendig, und es ist richtig, dabei alles einzubringen, was wir können. Für die Bundeswehr bedeutet das aber einen Kraftakt, weil sie selbst nicht genug Material hat, um für ihre Einsätze gewappnet zu sein, weder bei der Bündnisverteidigung noch im internationalen Krisenmanagement. Deshalb plädiere ich dafür, für die Ukraine vor allem die Marder-Panzer in den Blick zu nehmen, die bei der Industrie vorhanden sind und der Truppe ohnehin nicht zur Verfügung stehen.

Der Leopard 2 würde der Ukraine aber mehr helfen. Fachleute sagen, es gebe in den 13 NATO-Ländern, die den Leopard 2 nutzen, etwa 2000 Stück. Sie glauben, es sei zu stemmen, der Ukraine gemeinsam eine Brigade zur Verfügung zu stellen, alles in allem also etwa 90 Stück. Ist das machbar?

Dazu habe ich keine eigenen Erkenntnisse. Die rote Linie für die Bundeswehr ist aber immer die eigene Einsatzbereitschaft. Und gerade jetzt, wo wir den Leitverband bei der schnellen Einsatztruppe der NATO stellen, müssen wir auf diese rote Linie besonders achten. Es ist aber richtig, gemeinsam mit allen NATO-Staaten und auch innerhalb der EU zu überlegen, womit die Ukraine wirksam unterstützt werden kann.

Wenn einzelne NATO-Partner sich entschließen würden, der Ukraine Leopard 2 zu liefern und Deutschland als Herstellerland um Genehmigung ersuchen würden: Sollte Deutschland das erlauben?

Diese Entscheidung muss die Exekutive treffen. Die Frage ist ja auch: Wie schnell bekommt die Bundeswehr die Panzer wieder zurück? Wie schnell können sie instand gesetzt oder neu beschafft werden? Unsere Soldatinnen und Soldaten sagen aber alle – auch die Verbände, die viel abgegeben haben, wie ein Artillerieverband, der zwei Panzerhaubitzen und zwei MARS-Raketenwerfer zur Verfügung gestellt hat: Oberste Priorität hat die Unterstützung der Ukraine. Wir leisten, was wir können, und helfen auch mit, die Ukrainer an den Waffen auszubilden.