Wegen Sicherheitsbedenken : Bundeswehr weist extremistische Bewerber ab

Von Berlin in den Krieg : Syrischer Flüchtling kehrt heim

2015 kam Mohammed al-Naimi über die Balkanroute nach Deutschland, der junge Syrer baute sich in Deutschland ein neues Leben auf. Doch der Krieg in seiner Heimat ließ ihn nicht los, gegen der Rat seiner Familie kehrte er zurück und schloss sich einer ehemals von Amerika unterstützten Widerstandsgruppe an.