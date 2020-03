Geschäftemacherei dank Corona : In der Welt der Klopapier-Wucherer

Klopapier ist gerade Mangelware in Deutschland. Auf Ebay-Kleinanzeigen häufen sich die Suchmeldungen, viele in flehentlichem Ton. Einer hofft auf acht Rollen Nachschub: „Drei Tage reicht es noch, dann wird es eng.“ Ein anderer: „Suche Klopapier, am besten 4-lagig. Habe Durchfall, ist dringend!!“ Ein Nutzer namens David schreibt: „Hallo zusammen, ich suche DRINGEND KLOPAPIER, wer hat was? Alles anbieten!!!“ Davids Suche war erfolgreich, er hat seine Anzeige inzwischen aktualisiert: „Schon interessant, wie unverschämt manche Menschen sind – Angebote zwischen 30 und 100 Euro für ein Paket Toilettenpapier. Aber es gibt zum Glück auch noch liebe Menschen. Ich wurde nun fündig. . .“

Tatsächlich fehlt Klopapier seit Tagen in vielen Supermärkten und Drogerien. Das liegt daran, dass es zuvor gnadenlos gehamstert wurde. Die Nachfrage steigerte sich von Februar auf März um siebenhundert Prozent. Ein Teil der Käufer bunkert es im Keller. Doch ein anderer Teil verkauft es jetzt zu horrenden Preisen weiter. Manche haben offenbar riesige Menge gehortet: Einer bot vor einigen Tagen eine Packung mit 16 Rollen für 15,99 Euro plus 6,49 für den Versand. Da hatte er schon mehr als sechshundert Packungen verkauft. Andere verlangen fünf Euro für eine einzelne Rolle, die abgeholt werden kann oder gegen Aufpreis mit der Post kommt.