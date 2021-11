Zu viele Covid-Patienten : Jede abgesagte Operation ist ein Einzelschicksal

Aktualisiert am

Bindet Pfleger und Anästhesisten: Covid-Patient in Stuttgart Bild: dpa

Immer mehr Operationen müssen angesichts der rasant steigenden Corona-Inzidenzen abgesagt und verschoben werden. Es handelt sich dabei keineswegs nur um die von langer Hand geplante Hüft-OP, das neue Kniegelenk, sondern auch um die Rückverlegung künstlicher Darmausgänge bei Darmkrebspatienten. Es gibt auch junge Betroffene, deren Ausbildungs- und Studienplanung leidet, weil sie diese mit zwei Beuteln am Körper nicht beginnen oder fortsetzen können. Viele Krebspatienten gehen zu spät zum Arzt, oft genug ist der Krebs dann schon weit fortgeschritten. Hinter jeder abgesagten Operation verbirgt sich ein Einzelschicksal, eine ganze Lebensplanung, die mit der Absage des Termins oft genug zusammenbricht wie ein Kartenhaus.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Die Charité-Universitätsmedizin Berlin behandelt aktuell nach eigener Aussage mehr als 130 an Covid-19 Erkrankte, die Mehrzahl davon auf Intensivstationen. Covid-19-Patienten belegen etwa drei Wochen ein Intensivbett. Aufgrund der steigenden Zahl von Patienten in diesem Bereich „hat die Charité alle elektiven Eingriffe abgesagt“, heißt es in einer Erklärung der vergangenen Woche. Insgesamt sei etwa ein Drittel der Eingriffe betroffen. „Notfälle und dringliche Eingriffe bleiben von den Einschränkungen ausgenommen“, versichert das Universitätsklinikum.