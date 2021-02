Kritik an Grenzkontrollen : „Einschränkungen ohne Maß und Ziel“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wegen der Kontrollen, die in der Nacht auf Sonntag auch an der deutsch-tschechischen Grenze in Kraft getreten waren, bilden sich dort lange Staus. Tagsüber sei es am Sonntag noch vergleichsweise ruhig gewesen, am späten Abend jedoch, nach Ende des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen, habe der Verkehr enorm zugenommen, sagte Steffen Ehrlich, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna der F.A.Z.

Die Einsatzkräfte hätten deshalb am Grenzübergang Breitenau (Ostergzebirge) auf der Autobahn 17 den Lastwagen- und Autoverkehr getrennt. Während Lastwagen kurz vor der Kontrollstelle direkt auf der Autobahn abgefertigt würden, bleibe die eigentliche Abfertigungsstelle für Autos frei. Pro Minute könnten rund vier Lastwagen die Grenze passieren.

Dennoch staute sich Lastwagen am Montagmorgen bis ins 20 Kilometer entfernte Aussig (Usti nad Labem). Viele Zulieferer deutscher Unternehmen haben ihren Sitz in der Tschechischen Republik und sind mangels Lagerhaltung auf pünktliche Lieferungen angewiesen.

Probleme machen die Autofahrer

Ehrlich zufolge funktioniert die Abfertigung der Lastwagen auf der Autobahn jedoch weitgehend problemlos. „Die meisten Speditionen haben ihre Fahrer vorbildlich ausgerüstet, sie haben die digitale Einreiseanmeldung und den negativen Corona-Test dabei.“ Größere Probleme bereiteten jedoch die Einreise im Auto. Allein in den vergangenen 24 Stunden habe man „eine vierstellige Zahl an Personen von der Einreise abweisen“ müssen.

In der Mehrzahl der Fälle haben ein triftiger Grund für die Einreise gefehlt, oft auch ein negativer Corona-Test. Letzterer könne, sofern die Einreise erlaubt sei, auch an der Grenzstation kostenpflichtig nachgeholt werden, sagte Ehrlich. Auch deshalb habe die Abfertigungszeit für Autofahrer am Montag bei etwa sechs Stunden gelegen. Vom Einreiseverbot nach Deutschland ausgenommen sind etwa Ärzte und Pflegepersonal sowie Ausländer mit ständiger Aufenthaltserlaubnis oder Wohnsitz in Deutschland.

Die meisten Berufspendler nutzten jedoch die Übergänge an Bundes- und Landstraßen. Von dort wurden am Montag deutlich weniger Probleme gemeldet. Ehrlich zufolge erwartet die Bundespolizei, dass sich auch an der Autobahn die Lage im Laufe des Montags entspannt.

Auch im Frühjahr hatte es bereits Grenzkontrollen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland gegeben – damals einseitig von Prag festgelegt und mit schweren Konsequenzen für Pendler auf beiden Seiten. Danach hatten beide Länder zugesagt, eine solche Situation künftig zu vermeiden. So blieb die Grenze auch im Herbst vergangenen Jahres auch offen, als die Corona-Infektionszahlen im Nachbarland zum Teil acht Mal so hoch waren wie in Deutschland.

Inzwischen scheint die Pandemie in der Tschechischen Republik außer Kontrolle geraten zu sein, mehrere Regionen verzeichneten zuletzt Sieben-Tages-Inzidenzen von mehr als 1000 Neuinfektionen. Das ist mehr als zehn Mal so viel wie in Deutschland. Angesichts der Dramatik hatte sich die Bundesregierung auch auf Bitten Bayerns und Sachsens entschlossen, wieder Grenzkontrollen einzuführen.