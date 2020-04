Wege aus der Krise : Grüne fordern „Corona-Elterngeld“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In dem Papier, von dem der Landesverband am Montag eine überarbeitete Version veröffentlicht hat, heißt es, das „Corona-Elterngeld“ solle sich an das bekannte Systems des Elterngeldes anlehnen. Im Gegensatz dazu aber soll es die Zustimmung des Arbeitgebers voraussetzen, „um die Interessen von Familien sowie die Aufrechterhaltung des Betriebs mit dem Ziel der langfristigen Arbeitsplatzsicherung, zusammen zu bringen.“ Es solle beantragt werden können, wenn im Haushalt Kinder lebten, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Bundesregierung plant ebenfalls Maßnahmen

Die Grünen im Bund wollen zunächst abwarten, welche Maßnahmen Bund und Länder an diesem Mittwoch beschließen. Am Osterwochenende hatten sich die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in einem Brief an die Parteimitglieder dafür ausgesprochen, dass Kitas schrittweise geöffnet werden. Zunächst sollten Kinder in die Betreuung zurückkehren können, bei denen ein Elternteil in systemrelevanten Berufen arbeitet.

An Orten mit geringen Infektionszahlen könnten weitere Kinder hinzukommen, allerdings sollte die Betreuungszeit beschränkt werden, um die Gruppen verkleinern zu können. Bereits in der vergangenen Woche hatte Baerbock mit der grünen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und weiteren Politikern aus Partei und Fraktion einen Krisenzuschlag von 60 Euro für alle Kinder aus bedürftigen Familien gefordert, da derzeit für viele Kinder warme Mittagessen und andere Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket wegfielen.

Auch die Bundesregierung plant, die Auswirkungen der Corona-Krise auf Eltern abzuschwächen. So soll die Berechnungsmodus des Elterngeldes angepasst werden. Monate mit krisenbedingten Einkommenseinbußen sollen nicht berücksichtigt werden. Außerdem können Eltern ihre Elternzeit verschieben, wenn sie systemrelevanten Berufen arbeiten und ihre Elterngeldmonate derzeit nicht nehmen können.