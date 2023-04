In Bayern geht ein Gespenst um: die Rücküberführung der Wasserkraft in die Hand des Freistaats. Die Gelegenheit scheint günstig: Der Krieg in der Ukraine hat das Thema Energieversorgung emotionalisiert. Die Wasserkraft wird „Freiheitsenergie“ oder „Heimatenergie“ genannt, Grüne wie Freie Wähler reden vom „blauen Gold“. Der Krieg hat überdies dazu geführt, dass der Energieversorger Uniper, der auch große bayerische Wasserkraftwerke in seinem Portfolio hat, zu 99 Prozent in Staatshand ist.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Die Grünen in Bayern verweisen darauf, dass von 2030 an Wasserrechte an den großen bayerischen Wasserkraftwerken auslaufen, der Freistaat könne bei der Neuvergabe dann den „Heimfall“ reklamieren. Die Kraftwerke gelangten so zurück in den Besitz der Allgemeinheit. Wenn man dem Bund und dem Konzern heute signalisiere, dass man vom Heimfall Gebrauch machen werde, hätte man beste Chancen, die Uniper-Kraftwerke vorzeitig zu übernehmen, so das Kalkül. Laut Ludwig Hartmann, dem Fraktionschef der Grünen im Landtag, lägen dann Wasserkraft, Gewässerökologie und Hochwasserschutz in einer Hand, der öffentlichen, der kommunalen. „Wir beteiligen die Ufergemeinden am Gewinn des Wasserkraftwerks vor ihrer Haustür“, so Hartmann.