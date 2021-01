Weniger Tests, weniger Fälle? : Was über die Dynamik der Pandemie an Weihnachten bekannt ist

Die Situation ist unbefriedigend. Während hierzulande über die Wirkung des Lockdowns und die Verbreitung einer offenbar sehr viel leichter übertragbaren Variante von Sars-CoV-2 diskutiert wird, herrscht gleichzeitig große Unsicherheit darüber, wo das Land pandemisch aktuell steht. Durch die Wirkung der Feiertage seien die aktuellen Zahlen nicht einfach zu interpretieren, warnte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Donnerstag.

Das liege daran, dass Ende des Jahres Arztpraxen und Ämter geschlossen waren und deutlich weniger getestet wurde. Außerdem habe es einen Rückstau an Meldungen in einigen Regionen gegeben. Erst in einigen Tagen seien wieder verlässliche Zahlen zu erwarten, die nicht von den Unregelmäßigkeiten der Feiertage betroffen sind.

Einfluss von Meldeverzügen weniger stark

Die Situation macht es auch den Gesundheitsministerien der Bundesländer schwer. Es sei „derzeit schwer, sich ein realistisches Bild der Lage zu machen“, sagte eine Sprecher des sächsischen Gesundheitsministeriums.

Auch der Vorsitzende des Verbands akkreditierter Labore in der Medizin (ALM), Michael Müller, der den Überblick über das deutsche Testgeschehen hat, warnte am Dienstag, erst in der nächsten oder übernächsten Woche seien die Tests nach den Unregelmäßigkeiten des Jahresendes wieder vollständig im Gleichgewicht. Was also kann man derzeit aus den Daten überhaupt ableiten? Waren die niedrigen Inzidenzwerte zwischen Weihnachten und dem 7. Januar weniger Zeichen erfolgreicher Maßnahmen als vielmehr reines Artefakt angesichts veränderter Abläufe über die Feiertage?

An einem übermäßigen Meldeverzug zwischen den Gesundheitsämtern und dem RKI scheinen die niedrigen Zahlen zumindest bundesweit über die Feiertage zunächst nicht wesentlich gelegen zu haben. Man kann das abschätzen, wenn man die vom RKI tagesaktuell veröffentlichten Inzidenzzahlen mit denjenigen vergleicht, die man im Rückblick unter Berücksichtigung der Nachmeldungen berechnen kann. Die Veränderungen, die hier aufgrund der Nachmeldungen nötig wurden, lagen in einer ähnlichen Größenordnung wie vor den Feiertagen. Anfang dieser Woche waren nur weniger als vier Prozent der dem RKI neu gemeldeten Neuinfektionen älter als sieben Tage.

Ähnliches bestätigen die Gesundheitsministerien der Bundesländer. Aus Hessen hieß es zwar am Donnerstag, Meldeverzüge seien „nie auszuschließen“. Die meisten Infektionsmeldungen würden jedoch binnen eines Tages weitergegeben. „Die Gesundheitsämter hatten mit wenigen Ausnahmen über die Weihnachtsfeiertage regelmäßig Daten an das Landesgesundheitsamt übermittelt“, heißt es derweil aus Baden-Württemberg. „Die Gesundheitsämter und die Labore haben auch während der Feiertage durchgehend gearbeitet. Ein Meldeverzug ist demnach nicht entstanden“, sagte ein Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde. Ein ähnliches Bild zeigt sich nach Auskunft der dortigen Gesundheitsverwaltung in Hamburg. Dort haben „alle sieben Gesundheitsämter ein präzises Bild vom Infektionsgeschehen“, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde. Das Landesgesundheitsamt in Niedersachten teilt mit, dass „bis jetzt auch keine deutliche Zunahme der Fallzahlen bedingt durch ein stärkeres Infektionsgeschehen an den Feiertagen erkennbar“ sei. „Eine belastbare Aussage hierzu wird allerdings erst in der nächsten Woche möglich sein.“