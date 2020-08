Corona-Bundeshilfen : Was tun mit den Milliarden für die Gesundheitsämter?

Es ist gar nicht so einfach für den Bundesgesundheitsminister, den öffentlichen Gesundheitsdienst, also vor allem die Gesundheitsämter, mit vier Milliarden Euro zu beglücken. Das sieht der „Pakt“ vor, der die Schaltstellen der Corona-Krise stärken soll, durch mehr Mitarbeiter, aber auch durch eine Aufwertung deren Arbeit. Am Freitag trafen sich Jens Spahn, Vertreter mehrerer Länder sowie der kommunalen Spitzenverbände, um die Einzelheiten zu besprechen. Gesprächsgrundlage war ein Papier, in dem Spahns Ministerium 8125 zusätzliche Stellen vorschlug, davon mehr als 7000 auf kommunaler Ebene.

Auf die mehr als 350 Gesundheitsämter in den Flächenländern heruntergerechnet, ergeben sich daraus im Durchschnitt fast zwanzig zusätzliche Stellen pro Amt. Das wäre in vielen Ämtern eine Vergrößerung um die Hälfte des Personals – laut einer Umfrage von Städtetag und Landkreistag liegt der Durchschnitt derzeit bei 42 Planstellen und 39 tatsächlich besetzten Stellen. Mancher Amtsleiter wird sich fragen: Woher soll das neue Personal kommen? Wie soll es untergebracht werden? Ganz zu schweigen von der Frage: Brauche ich die Vermehrung überhaupt?

Das müsste eigentlich zu der Überlegung führen, dass doch erst einmal der Bedarf gemessen wird, bevor die Summe feststeht, die bezahlt werden soll. Das wäre ganz einfach: Die Kommunen melden den Bedarf an die zuständigen Länder, die Länder sagen dem Bund Bescheid, Bund und Länder vereinbaren eine Finanzierung.

So aber stellt sich die Frage: Wer bezahlt? Da gibt es zwar die vier Bundesmilliarden. Die erste Tranche soll aber erst ausbezahlt werden, wenn die Hälfte der 8125 Stellen besetzt ist – bis Ende 2021. Das Geld geht dann nicht direkt an die Kommunen, sondern, so will es das Grundgesetz, an die Länder. Wie viel die Länder „nach unten“ weiterreichen, wird sich erst herausstellen, wenn sie aus den Tranchen des Bundes ihre eigenen Bedürfnisse gedeckt haben.

Spahn ließ zudem beruhigend rechnen. Nicht mehr als 80000 Euro sollen die zusätzlichen Planstellen jährlich jeweils kosten. Gleichzeitig sollen aber alle Stellen aufgewertet, also besser bezahlt und ausgestattet werden. Rechnet das Ministerium so konservativ, weil es weiß, dass der Bund mit den Ländern eine bessere Bezahlung gar nicht verabreden kann? Das ist Sache der Tarifparteien, der kommunalen Arbeitgeber und der Gewerkschaften.

Die Begeisterung der Kommunen hält sich deshalb in Grenzen: Die Gesundheitsämter könnten den Kommunen zusätzliche Kosten in Millionenhöhe verursachen, von denen nicht sicher wäre, dass sie sofort oder eines fernen Tages kompensiert werden. Spahn schickte Länder und Kommunen deshalb übers Wochenende noch einmal in Klausur. Schon jetzt sind die Verhandlungen ein Vorgeschmack auf Verteilungskämpfe, die nicht erst seit der Corona-Krise auftauchen.

Aus einem der Länder, dessen Städte damit schon reichlich und nicht unbedingt gute Erfahrungen gesammelt haben, hieß es: Spahn gebühre großer Dank für so viele Milliarden, dafür seien die Länder auch zu vielen „Schandtaten“ bereit. Für die Kommunen klang das fast wie eine Drohung.