Aktualisiert am

Was die Landtage gegen sinkende Wahlbeteiligung unternehmen wollen

Nicht-Wissen über Politik : Was die Landtage gegen sinkende Wahlbeteiligung unternehmen wollen

Die Beteiligung an Landtagswahlen nimmt vielerorts ab. Studien zu Nichtwählern zeigen flächendeckende Unkenntnis und diffuse Erwartungen der Menschen. Nun wollen die Parlamente gegensteuern.

Landtagswahl 2022 in der Zeche Carl in Essen Bild: Lucas Bäuml

Während es die Ministerpräsidentenkonferenz spätestens in der Corona-Krise ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit geschafft hat, ist den meisten Bürgern bis heute so gut wie unbekannt, dass sich auch die Präsidentinnen und Präsidenten der Landtage – gemeinsam mit ihren Amtskollegen der österreichischen Landesparlamente, des Südtiroler Landtags und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens – regelmäßig zu Konferenzen treffen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Dabei geht es immer um Grundfragen der parlamentarischen Demokratie. Das jüngste Treffen der Parlamentspräsidenten, das von Samstag bis Dienstag in Harsewinkel-Marienfeld stattfand, befasste sich mit der vielerorts sinkenden Wahlbeteiligung. In Nordrhein-Westfalen etwa war die Wahlbeteiligung im Mai mit 55,5 Prozent so schlecht wie noch nie.