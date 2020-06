Folgen von Tönnies-Skandal : Mehr Schutz in Fabriken

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen wollen Politiker von CDU, FDP und Grünen Fleischproduzenten zu Schutzmaßnahmen zwingen. Weil Wissenschaftler die Umluftanlage in einem Zerlegebetrieb der Fleischfabrik für die Ansteckungen verantwortlich gemacht haben, wollen sie die Branche durch neue Vorschriften und Gesetze dazu verpflichten, mehr Frischluft in ihre Hallen zu leiten und bessere Filter einzubauen.

Das nordrhein-westfälische Arbeits- und Gesundheitsministerium schloss sich unterdessen ersten Erkenntnissen des Hygienikers Martin Exner an. Der hatte nach einer Inspektion bei Tönnies darauf hingewiesen, dass Umluftanlagen mit Kühlung und wenig Frischluft die massenhaften Infektionen im Betrieb begünstigt haben könnten. Das Ministerium sagte der F.A.S. unter Berufung auf diese Befunde, in den untersuchten Räumen bestehe „ein extrem hohes Infektionspotential“, weil die Luft dort ständig umgewälzt und nur 25 bis 30 Prozent Frischluft beigemengt werde. Der Virologe Hendrik Streeck sagte, die Kombination aus Kälte, Umluft und Schwerstarbeit in Fleischbetrieben schaffe „ein perfektes Milieu für die Infektionsausbreitung“.