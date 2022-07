Politik und Trachten : Sind Lederhosen fortschrittlich?

Auf den Einladungskarten für die wirklich wichtigen Termine in Bayern, den Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten sowie den Sommerempfang des Landtags, ist traditionell vermerkt, dass dort Abendgarderobe, Uniform oder Tracht geboten sind. Das beherzigte der Bayern-Korrespondent einer großen Tageszeitung aus Hessen und erschien vor ein paar Jahren im Neuen Schloss Schleißheim in einer Krachledernen samt Trachtenhemd und -schuhen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



An dem Outfit war augenscheinlich nichts auszusetzen. Es war keine billige Phantasietracht, wie sie von Modediscountern zum Oktoberfest verkauft wird. Vielmehr wurde die Kombination, nach ausführlicher Beratung, in einem Trachtengeschäft in Egling erstanden. Insofern irritierten die Reaktionen. Bestenfalls wurde gelacht – zumeist jedoch wurde dem Schreiber, der es doch nur gut gemeint hatte, zur Last gelegt, er schmücke sich mit fremden Federn. Die Anwürfe kamen von angeblich Autochthonen, die freilich ihrer selbst unsicher schienen, waren sie doch überwiegend im Abendkleid oder Anzug gekommen.