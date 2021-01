Folgen von Laschets Kandidatur : Bundespolitisches Beben bis nach Düsseldorf

Aktualisiert am

Ganz gleich wie die Wahl des neuen CDU-Bundesvorsitzenden Mitte Januar ausgeht, die Konsequenzen für die nordrhein-westfälische Landespolitik werden vielschichtig sein. Besonders weitreichend sind die Auswirkungen, wenn sich Armin Laschet durchsetzt. Laschet will bis zur Bundestagswahl im Herbst Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Landes bleiben. Das wichtige Amt bietet ihm die Möglichkeit, nicht nur im Ringen um die Kanzlerkandidatur weiter an Profil zu gewinnen. Wie nützlich das Ministerpräsidentenamt in einem Bundestagswahlkampf sein kann, zeigte 1998 der damalige niedersächsische Regierungschef Gerhard Schröder (SPD).

Die Opposition in Düsseldorf wird ihrerseits versuchen, Honig aus der jeweiligen Lage zu saugen. Schon seitdem vor einem Jahr das Ringen um den CDU-Bundesvorsitz begann, üben SPD und Grüne ihren Klagegesang ein: Laschet gehe es vornehmlich um seine Berliner Ambitionen, bringen die beiden Parteien bei jeder denkbaren Gelegenheit vor. Mit Begriffen wie „Teilzeit-Ministerpräsident“ oder „Landeschef auf Abruf“ ließe sich das Lamento nach dem CDU-Parteitag leicht nachschärfen.