Deutsche Soldaten im Irak : Lernen von der Bundeswehr

Was kann ein junger Leutnant aus Sachsen oder Bayern einem kriegserprobten Kurden überhaupt beibringen? Einiges – und am Ende lernt auch der Deutsche noch etwas dazu.

Eine Geschichte aus dem Krieg, am Telefon erzählt von einem deutschen Offizier. Wenige Tage zuvor hat das Geschoss einer amerikanischen Drohne den iranischen General Quassem Suleimani getötet. Das geschah am Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad. Nur eine Autostunde weiter ist eine Abteilung deutscher Soldaten stationiert. Seit fünf Jahren sind die Deutschen als Militärausbilder in der Region. Hat die Mission überhaupt Sinn? Kann ein junger Leutnant aus Bayern oder Sachsen, der vielleicht noch nie ein Gefecht erlebt hat, einem in Krieg ergrauten kurdischen Kämpfer im Nordirak überhaupt etwas beibringen?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Ja, sagt der Offizier am Telefon, er kann. Auch er ist im Dienst in die Jahre gekommen, er war viel unterwegs mit der Bundeswehr. In Deutschland, in Afghanistan, anderswo. Und dann erzählt er also seine Geschichte: Es ist eines dieser Kampfgebiete, wo der Krieg nie aufhört. Örtliche Regierungstruppen versuchen radikale Islamisten zurückzudrängen, und ein deutscher Verbindungsoffizier – der Erzähler der Geschichte – plant mit dem örtlichen Feldkommandeur die nächste Operation. Der ist eine Autorität unter seinen Soldaten: im Kampf gehärtet, respektiert.

Noch einmal dolmetscht der Dolmetscher

Jetzt bittet der Deutsche ihn höflich, ihm doch schnell eine Aufstellung der Kräfte niederzuschreiben, die er für das Vorhaben bereitstellen kann. Für die Einsatzplanung. Ein Dolmetscher dolmetscht, doch der alte Kämpfer scheint nicht zu verstehen. Eine Aufstellung...? Noch einmal dolmetscht der Dolmetscher. Der Kommandeur fragt etwas zurück. Schließlich nimmt der Dolmetscher selbst einen Zettel, schreibt ein paar dürre Worte, reicht sie herüber. Der Deutsche liest, und jetzt erst versteht er. Dieser Kommandeur ist zwar ein erprobter Haudegen, er hat seine Männer über Jahre durch dick und dünn geführt. Aber eins hat er noch nie gemacht: eine Einsatzplanung in Schriftform. Er hat überhaupt noch nie etwas in Schriftform gemacht. Er kann nicht schreiben.

Das sind die Geschichten, die westliche Soldaten oder Reporter erzählen, wenn sie im Irak, aber auch in Afghanistan oder in der Ostukraine mit kämpfenden Einheiten zu tun haben, die gewissermaßen aus dem Nichts entstanden sind, weil in ihrem Land plötzlich Krieg herrscht oder Bürgerkrieg. Da laufen dann die Männer zusammen, und oft auch die Frauen, um sich zu wehren. Plötzlich haben sie ein paar Waffen. Plötzlich sind sie dann ganz vorn, am „Posten Null“. Am Riemen die Kalaschnikow, neben sich eine Kiste Patronen, und irgendwo vorn der Feind.

So stehen sie dann da und verteidigen ihr Dorf. Sie haben Courage, sie haben vielleicht ein Brot und ein wenig Käse im Rucksack, aber Erfahrung haben sie nicht. Sie hören das Surren einer Drohne. Für jeden ausgebildeten Soldaten ist das Alarmstufe Rot. Wo eine Drohne surrt, ist in wenigen Sekunden eine Granate da. Aber die Zigarette ist ja noch nicht aufgeraucht, und Zigaretten sind rar. So zögert sich der Kopfsprung in den Graben hinaus, und die Granate ist schneller. Sie schlägt ein, sie birst, überall liegen rot glühende Splitter, und immer noch sind die Männer nicht im Graben, und die Frauen auch nicht. Das sind ja Kämpfer, keine Memmen. Wer nicht getroffen ist, bleibt stehen, feuert sein Magazin leer, und wenn es leer ist, lädt er es nach und feuert es noch einmal leer. Irgendwohin, alles in einem einzigen langen Feuerstoß. Gezielt wird nicht, denn vom Feind ist eh nichts zu sehen, und auch die Drohne ist längst über alle Berge.

Als Anfang 2015 deutsche Soldaten im Irak eintrafen, um zuerst die Kämpfer der kurdischen Autonomieregion im Norden, später dann auch die Regierungstruppen bei Bagdad im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ durch Beratung und Training zu unterstützen, sind sie immer wieder auf solche Kämpfer gestoßen. Die Milizen der kurdischen „Peschmerga“ standen da schon seit Jahren in einem Abwehrkampf gegen einen Gegner von unerhörter Grausamkeit. Der „Islamische Staat“ herrschte durch Massenenthauptung und Vergewaltigung, und jetzt standen seine vordersten Trupps kurz vor der kurdischen Stadt Arbil, einer Regionalmetropole mit mehr als 800 000 Einwohnern. Die Peschmerga gruben sich ein. Sie wehrten sich, wie sie konnten, aber wenn die Selbstmordkommandos der Dschihadisten Panzerplatten auf ihre Pickups schweißten und dann mit vollem Tempo und ein paar Zentnern Sprengstoff an Bord in ihre Stellungen rasten, dann waren sie mit ihren alten Gewehren und ihrem verzweifelten Mut erst einmal machtlos.