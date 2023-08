Kürzlich fand im Bayerischen Landtag die letzte Plenarsitzung der zu Ende gehenden Legislaturperiode statt. In seinem Schlusswort ging Ministerpräsident Markus Söder auf die Bedeutung der Demokratie ein: „Eine Demokratie braucht Demokraten, und sie braucht auch immer demokratische Vorbilder.“ Ausgerechnet in diesem Absatz zitierte er einen Schriftsteller, der nicht nur so dumm war, mit 99 Jahren wieder mit dem Rauchen anzufangen, sondern der vor allem nicht als ein in der Wolle gefärbter Demokrat gelten kann: Ernst Jünger. „Wie sagte Ernst Jünger einmal?“, fragte Söder ins Plenum: „Ein Leben in Hoffnung ist besser als eines in Furcht – und ich füge hinzu: in Wut.“

Darf ein Mann wie Söder, der im Politischen eine Brandmauer nach rechts errichtet hat, die selbst dem Fegefeuer standhielte, im Literarischen so lax sein? Schwierig. Vielleicht fangen wir erst mal damit an, ob der konservative Revolutionär Jünger das überhaupt gesagt hat. Die Jünger-Jünger von der „Jungen Freiheit“ wiesen sogleich darauf hin, dass das Zitat anders heiße: „Auf alle Fälle führt die Hoffnung weiter als die Furcht.“ Ist das so? Das hört sich in Crosby, Stills & Nashs Song „Helplessly Hoping“ irgendwie anders an. Und wer wollte Fontane widersprechen, der angeblich schrieb, es sei besser, Angst zu haben als Hoffnung?

Die Lebenserfahrung spricht aber doch für Jüngers Einschätzung. Nur: Darf man ihn damit zitieren? Die Antwort weiß Ernst Bloch (zitiert nach Hermann Lübbe): Man solle doch Wahrheiten nicht bloß deswegen verschenken, weil man sie rechts liegend vorgefunden hat. Oder Hubert Aiwanger (sinngemäß zitiert): Nur weil ein AfDler mal gesagt hat, er müsse aufs Klo, dürfen alle anderen ja wohl trotzdem noch sagen, sie müssten aufs Klo.

Ob ein Antidemokrat dabei helfen kann, die Demokratie zu verteidigen?

Söder durfte das angebliche Jünger-Zitat also durchaus verwenden. Eine andere Frage ist, ob ein Antidemokrat dabei helfen kann, die Demokratie zu verteidigen. Nun: gerade der! Die Antidemokraten haben ja oft das tiefste Verständnis von der Demokratie, zumal von ihrer Verletzlichkeit. Und warum sollte man nicht mit Jünger gegen Jünger denken können, so wie man ja bekanntlich mit Habermas gegen Habermas denken kann?

Interessant war, dass der Bayerische Landtag das intuitiv verstanden zu haben schien. Das Sitzungsprotokoll vermerkte auf Söders Rede hin keine Zwischenrufe, nicht einmal von den Grünen. Vielleicht kommt das noch. Aus dem Festzelt, in dem ihre Frontfrau Katharina Schulze zuletzt wüst von Pöblern ausgepfiffen wurde, twitterte sie ja zunächst: „love it“, um sich danach, zu Recht, „schockiert“ zu zeigen.

Dass auch die SPD keinen Weltenbrand entfachte, ja nicht einmal daran erinnerte, dass Söders Parteifreund Dobrindt einst die „Konservative Revolution“ ausgerufen hatte, könnte wiederum daran liegen, dass der pfiffige SPD-Vizegeneralsekretär Nasser Ahmed eine Doktorarbeit über das biopolitische Denken bei Michel Foucault geschrieben hat – und, jetzt kommt’s: bei Ernst Jünger.

Hätte man auch nicht gedacht, dass Foucault und Jünger sich da offenbar nahe waren. Insoweit darf man gespannt sein, wie die Geschichte dereinst über Jünger urteilen wird. Werden die Leute auch in 200, 300 Jahren noch über ihn sprechen, so wie es Buchhändlersohn Linnemann für R. D. Precht prophezeit hat? Werden die Nachgeborenen Jünger („Ich hasse die Demokratie wie die Pest“) mit ganz anderen Augen lesen und zum Schluss kommen, dass man ihn zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt hat? Möglich.

Das zeigt auch der Fall des Fußballtorwarts Gianluigi Buffon. Der wollte einst die Nummer 88 auf dem Trikot tragen – eine Chiffre für „Heil Hitler“. Buffon beteuerte, er habe das nicht gewusst. Vielmehr habe er die „88“ gewählt, weil sie ihn an vier dicke Eier erinnert habe. Und das passt ja nun wieder allerbestens zu Jünger.

Transparenzhinweise: Dieser Text verdankt sich einem Tipp eines kundigen ­Lesers aus Jena und ist also Ausdruck eines demokratischen Journalismus des Gehörtwerdens. Überdies: Der Autor hat ein Buch über den leider auch nicht unumstrittenen Carl Schmitt publiziert, dem man aber zugutehalten kann, dass er Jünger mit gemischten Gefühlen betrachtete.