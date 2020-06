Aktualisiert am

Religion und Corona : Welchen Anteil hat Gott am Übel in der Welt?

Am ersten Gottesdienst im Berliner Dom nach der Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 durften nur 50 Gläubige teilnehmen. Bild: dpa

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird in den Kirchen über deren Deutung diskutiert. Der ehemalige EKD-Militärbischof Hartmut Löwe kritisierte in der F.A.Z. die bischöflichen Versicherungen, dass die Corona-Krise keine Strafe Gottes sei, als unzureichende „Belanglosigkeiten“. Stattdessen fordert der frühere EKD-Funktionär, die Pandemie wenn schon nicht als Strafe, so doch als „Heimsuchung“ durch Gott zu interpretieren.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Ein Gastbeitrag des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm Ende Mai ebenfalls in der F.A.Z. lässt sich als Zurückweisung der Vorwürfe Löwes werten. Bedford-Strohm warnt vor Spekulationen über die Gottgewirktheit des Virus. Wer dies tue, trage zur „menschlichen Verdunklung des Wirkens Gottes“ bei. Auftrag der Kirche sei es nicht, über dunkle Seiten Gottes zu spekulieren, sondern auf die Offenbarung von Gottes Liebe zu weisen.