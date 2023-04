Was Hamburg gegen den Lehrermangel unternehmen will

Mehr Geld, mehr Quereinsteiger : Was Hamburg gegen den Lehrermangel unternehmen will

In Hamburg ist der Zuwachs an Schülern auf Rekordniveau. Die Stadt braucht jährlich rund 900 neue Lehrkräfte: Wie will sie das schaffen?

An Hamburgs Schulen werden derzeit Rekorde gebrochen: Innerhalb dieses Schuljahres wurden laut der im Februar veröffentlichten Schulstatistik rund 7500 neue Schüler aufgenommen. Die Zahl entspricht der Schülerzahl aller Hamburger Elbvororte, sie ergibt rund 350 zusätzliche Klassen. Einen solchen Zuwachs gab es noch nie.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Auch für die erste Klasse des kommenden Schuljahres gibt es demnach einen Anmelderekord, rund 750 Kinder mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Grund dafür sind vor allem Flüchtlingskinder aus der Ukraine, entsprechend steigt auch der Anteil der Kinder, in deren Elternhaus überwiegend kein Deutsch gesprochen wird (aktuell beträgt er 31,4 Prozent).

Laut Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) machen steigende Schülerzahlen und anstehende Pensionierungen Neueinstellungen notwendig. Demnach benötigt die Stadt 900 neue Lehrkräfte – und zwar jedes Jahr. Am Dienstag stellte Rabe im Rathaus Maßnahmen vor, wie Hamburg das hinbekommen will. Dazu zählen: mehr Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst und eine stärkere Öffnung für Quereinsteiger.

Rabe: Höhere Besoldungsstufe

Außerdem sollen auch Mitarbeiter der Jugendhilfe an Grundschulen als Pädagogen zum Einsatz kommen; weiterhin ist ein verstärkter Einsatz pensionierter Lehrkräfte geplant, eine freiwillige Arbeit über die Pensionsgrenze hinaus und nicht zuletzt mehr Geld. So sollen Lehrkräfte künftig mindestens die Besoldungsstufe A13 erhalten; bisher galt in der Grund- und Mittelstufe eine Gruppe niedriger. Das macht laut Rabe rund 450 Euro im Monat Unterschied.

Der Schulsenator verwies bei der Gelegenheit darauf, dass auch die „Verbesserung der Schulqualität“ mehr Lehrer notwendig mache. Der Anstieg der Lehrerstellen in den vergangenen Jahren gehe zu 60 Prozent auf die gestiegene Schülerzahl, zu rund 40 Prozent jedoch auch auf kleinere Klassen, mehr Ganztagsangebote und häufige Doppelbesetzungen im Unterricht zurück.

Rabe lobte bei der Gelegenheit die eigene Politik. Seit 2011, dem Jahr seines Dienstantritts also, habe die Schulbehörde jedes Jahr mehr als 1000 neue Lehrkräfte eingestellt. „Aufgrund unserer vorausschauenden Einstellungspolitik konnten wir einen dramatischen Lehrermangel wie in anderen Bundesländern bisher vermeiden.“

Linke: Lehrermangel auch in Hamburg

Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft widersprach dem am Dienstag und kritisierte mit Verweis auf eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der Fraktion, auch in Hamburg herrsche Lehrermangel. Der Antwort des Senats nach fehlen insgesamt 265 Lehrkräfte. Angesichts der Gesamtzahl der Lehrer ist das wenig. Doch tritt das Problem ausgerechnet in Schulen an sozial schwachen Standorten verstärkt auf.

Dort gibt es demnach die meisten unbesetzten Stellen, die meisten langzeiterkrankten Lehrkräfte und die meisten Teilzeitstellen. So sind an Schulen in Gebieten mit dem niedrigsten von sechs Sozialindizes fast 89 Stellen unbesetzt. In Schulen in Quartieren mit dem höchsten Sozialindex gibt es hingegen sogar ein Plus von knapp 19 Stellen.

Sabine Boeddinghaus, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, sprach angesichts dessen von einer „drastischen Spaltung“. Mehr als die Hälfte der Lehrer arbeitet in Teilzeit. An Grundschulen sind es 68 Prozent, an Gymnasien 60.

Mehr zum Thema 1/

Bundesweit fehlen Tausende Lehrkräfte. Wie viele genau, dazu gibt es stark variierende Zahlen. Dem jüngsten nationalen Bildungsbericht des Bundes zufolge werden es bis zum Jahr 2035 rund 23.500 Lehrer sein. Der Verband „Bildung und Erziehung“ geht bis dahin hingegen von bis zu 158.000 fehlenden Lehrkräften aus.