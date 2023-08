Aktualisiert am

Ein Mann mit schwarz-rot-goldenen Hut steht beim Landesparteitag der AfD Niedersachsen in Celle im August 2023. Bild: dpa

Nach der hitzigen Diskussion ist die Seniorin merklich beschwingt: „Ich war überrascht, wie viel Spaß es mir gemacht hat, einmal so richtig vom Leder zu ziehen.“ Mit zwei Gesinnungsgenossen hat sie drei wohlmeinenden und ungleich jüngeren Besserwissern gerade erklärt, dass man heute ja überhaupt nichts mehr sagen darf. Schon an den Schokoküssen zeige sich das, die in ihrer Kindheit noch ganz anders hießen. Vom Einwand, dass sie ganz schön viel rede dafür, dass es ihr angeblich verboten sei, lässt sie sich nicht beirren und reiht frei assoziierend gewagte Behauptungen und zusammenhanglose Themen aneinander.

Bei der Diskussion handelte es sich um ein Rollenspiel während einer Schulung. Diversity-Coach Jürgen Schlicher leitet das „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“. Die Teilnehmer sollen lernen, wie sie rechten Parolen die Stirn bieten können. Nach dem Rollenspiel fragt er beide Seiten, wie es ihnen erging. „Die Sachargumente waren einfach, die konnte man super wegignorieren“, sagt die Seniorin. „Schwieriger waren eher die Rückfragen, ob man etwas schon einmal selber erlebt hat.“