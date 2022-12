Lüge über den Weihnachtsmann : Falscher Mann mit Rauschebart

Wer’s glaubt: In Kassel saust der Fliegende Weihnachtsmann in 40 Meter Höhe über den Märchenweihnachtsmarkt hinweg. Bild: dpa

Erwachsene lügen kleine Kinder oft an. Sie sagen, es sei keine Schokolade mehr da, anstatt zu sagen, dass die Kinder keine mehr essen dürfen. Sie sagen, es sei für die Kinder zu spät, um aufzubleiben, anstatt zu sagen, dass sie jetzt lieber allein ihren Abend verbringen wollen.

Erwachsene machen das, um sich ihr Leben zu erleichtern und weil sie glauben, dass sie bei Kindern damit durchkommen. Sie wissen, ihre Lügen werden gesellschaftlich akzeptiert.

Am dollsten treiben sie es beim Weihnachtsmann. Jedes Jahr erzählen hierzulande Millionen Eltern ihren Kindern von jemandem, den es nicht gibt. Und um schon direkt dem Argument zuvorzukommen, das sei doch keine Lüge, sondern altersgemäß, weil phantasievoll: Nicht alles, was es nicht gibt, ist gleich phantastisch. Der Weihnachtsmann von heute ist eine geradezu plumpe Figur, kommerziell entworfen, komplett durchkomponiert und vermarktet. Er wirft keine Fragen auf, er birgt kein Geheimnis. Alles ist beantwortet: Alter weißer Mann mit Rauschebart und rotem Mantel, der sozial angepasste Kinder belohnt und ungezogene, unzähmbare Außenseiter bestraft, wohnt in Lappland, fährt auf einem Schlitten durch den Himmel, vorne ein paar Rentiere, mit Adresse auch in Deutschland: Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort.

Wer die Lüge auf die Spitze treiben will, kann eine Reise nach Rovaniemi am Polarkreis buchen, das kostet für die ganze Familie mehrere Tausend Euro. Da wohnt man dann in einer Hütte in der offiziellen Heimat des Weihnachtsmanns, darf eine Elfenwerkstatt besuchen und bekommt zum krönenden Abschluss des Programms auch eine persönliche Audienz. Der Weihnachtsmann fährt dafür zwar mit einem VW-Bus vor, aber bevor dem Kind dazu eine skeptische Frage einfallen könnte, sagt der Papa schnell (verbürgtes Zitat eines Kollegen): Den Schlitten benutzt er doch nur für die Geschenke, nicht für seine Audienzen!

Furchtbarer Humbug

Erwachsene lügen kleine Kinder auch mit anderen ausgedachten Figuren an. Aber die funktionieren anders als der Weihnachtsmann. Beispiel Schnullerfee: Die Eltern erzählen, es gebe da ein geflügeltes Geschöpf, das irgendwann den Schnuller mitnimmt und an Babys weitergibt, die ihn brauchen. Als Dank lässt die Schnullerfee ein Geschenk da. Furchtbarer Humbug, aber immerhin mit ganz klarem Eigennutz für die Eltern: Statt selbst den Konflikt mit dem Kind auszutragen, übernimmt nun eine unsichtbare Hand die Regie. Das erspart ihnen Diskussionen und den kurzen, schmerzhaften Moment, in dem sich das Kind von ihnen distanziert. (Welche Ohnmachtsgefühle das wiederum beim Kind bewirken mag, ist eine andere Geschichte.)

Aber wo liegt der Nutzen für Erwachsene, wenn sie über den Weihnachtsmann lügen? Es gibt keinen Konflikt, den sie mit ihrer Lüge umgehen müssten. Sie könnten ihren Kindern leichterdings selbst die Geschenke übergeben und so aufgeklärter erziehen. Stattdessen erfinden sie einen Überbringer und verteidigen ihn mitunter hart. In Texas soll 2018 ein Mann Besuchern eines „Frühstücks mit dem Weihnachtsmann“ zugerufen haben, dass der Weihnachtsmann „nicht echt“ sei. Er wurde verhaftet. Eine Nachrichtenagentur zitiert den Bürgermeister so: Gegen den Weihnachtsmann zu protestieren gehe gar nicht.

Erwachsene fürchten sich oft

Wogegen verstößt, wer die Lüge über den Weihnachtsmann nicht mitmacht?

Eine mögliche Antwort darauf ist sehr weihnachtlich. Erwachsene wollen, dass ihre Kinder an den Weihnachtsmann glauben, weil sie es selbst nicht mehr tun. An diese gute Macht, die jeden Einzelnen sieht und seine innersten Wünsche kennt. Die ihn niemals vergisst oder betrügt. Die weiß, dass er gut ist. Der Weihnachtsmann, und das mag sich für Christen abgeschmackt anhören, erfüllt bei vielen Erwachsenen eine Sehnsucht nach innerer Geborgenheit und Heimat, die sie selbst nur aus ihrer eigenen Kindheit kennen, weil sie keinen Bezug mehr zu Religion oder Metaphysik haben. Statt den Weihnachtsmann also als Zeichen einer immer profaneren und materialistischen Gesellschaft zu betrachten, muss man ihn umdeuten und anerkennen, dass er für viele Erwachsene eine bestimmte Botschaft ist: Fürchtet euch nicht. Denn Erwachsene fürchten sich oft.

Kinder sind zuversichtlicher. Sie brauchen den Weihnachtsmann nicht. Klar, er macht den Abend spannend, aufregend, besonders. Aber sie können sich ohnehin viel atemberaubendere Dinge ausdenken, sie sehen die Welt so viel größer, alles hängt für sie wild miteinander zusammen. Vor allem aber brauchen sie den Weihnachtsmann nicht, weil sie Eltern haben, die auf sie aufpassen.