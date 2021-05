Was die Grünen in Sachsen-Anhalt vorhaben

Vor der Landtagswahl : Was die Grünen in Sachsen-Anhalt vorhaben

Die Spitzenkandidaten der Grünen in Sachsen-Anhalt, Cornelia Lüddemann, besucht die Schiffswerft Bolle in Neuderben am 25. Mai und macht einen virtuellen Rundgang über ein Fahrgastschiff. Bild: Daniel Pilar

Ein klotziges Gebäude in einer schönen Landschaft stört das menschliche Auge nicht, solange man sich in diesem Gebäude befindet. Bei Windrädern besteht die Dialektik von Anblick und Ausblick in noch einmal verschärfter Form, da die Menschen immer bloß drauf-, aber nie runtergucken dürfen. Für Cornelia Lüddemann immerhin wird eine Ausnahme gemacht. Die Grünen-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt darf auf die Enercon 112 in Dardesheim hinauf, die mit ihren sechs Megawatt Maximalleistung vor einigen Jahren die stärkste Anlage auf der ganzen Welt war.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Von dem 125 Meter hohen Maschinenhaus bietet sich ein beeindruckendes Panorama: der Gipfel des Brocken. Vor den Hängen des Harzes die Rapsfelder in sattem Gelb. Die rund vierzig anderen Anlagen des Windparks lassen ihre Rotorblätter lind in der Sonne kreisen. „Ehrlich gesagt, das ist doch ein Zeichen menschlicher Leistung, was wir hier sehen“, sagt Lüddemann. „Die Diskussion über die Verschandelung der Landschaft kann ich nicht nachvollziehen.“