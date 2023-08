Bundesjustizminister Marco Buschmann am 10. März in Brüssel Bild: EPA

Marco Buschmann hat in einer Großkanzlei gearbeitet, jahrelang war er als Anwalt zugelassen. Die FDP, die Partei des Bundesjustizministers, steht der Anwaltschaft ohnehin traditionell nahe. Wenn Buschmann gelegentlich auf Veranstaltungen von Anwaltsverbänden spricht, sind alle einer Meinung. Mit der Justiz hat es Buschmann schwerer, aus verschiedenen Gründen. Mit der Sorge der FDP vor „Massenüberwachung“ etwa können die wenigsten Staatsanwälte etwas anfangen, sie fordern im Gegenteil mehr Ermittlungskompetenzen. Auch mit Blick auf die Dokumentation der Hauptverhandlung und die Finanzierung von Richterstellen liegen die Positionen des Bundesjustizministers und des Deutschen Richterbunds weit auseinander.

Buschmann hat die Konflikte gern kleingeredet – und er hat durchaus einen Punkt: Gegensätzliche Positionen sind die DNA der Demokratie. Um Lösungen zu finden, ist ein geschmeidiger Umgang hilfreich. Doch das ist nicht Buschmanns Paradedisziplin. Seit dem Richter- und Staatsanwaltstag Ende März in Weimar lässt sich nicht leugnen, dass die Auseinandersetzung nicht mehr allein sachlich ist, sondern eine emotionale Komponente bekommen hat. Als Buschmann bei seiner Rede auf die „Videoverhandlung“ zu sprechen kam, setzten Richter und Staatsanwälte im Saal zu Buhrufen an, der Minister musste seine Rede kurz unterbrechen. In seinem Umfeld ist zuweilen zu hören, die Richterschaft sei innovationsresistent, aber Buschmann war so klug, dieses Vorurteil in Weimar nicht zu äußern. Er versicherte vielmehr, er habe nicht den Eindruck, dass die Justiz technikfeindlich sei. Doch besänftigen konnte er die Justizvertreter damit nicht. Die Kritik wird nicht weniger, Richter klagen, Buschmann verhalte sich nicht wie ein Minister der Justiz, sondern ein Minister der Anwaltschaft.