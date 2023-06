Was die AfD so stark macht

Höhenflug in den Umfragen : Was die AfD so stark macht

Extrem kommt an: Thüringens AfD-Chef Björn Höcke am 8. Mai in Weimar Bild: dpa

Würde an diesem Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, könnte die „Alternative für Deutschland“ (AfD) mit dem besten Ergebnis in ihrer mittlerweile zehnjährigen Geschichte rechnen: Sowohl die Forschungsgruppe Wahlen als auch infratest dimap haben in ihren jüngsten Umfragen einen bundesweiten Stimmenanteil von etwa 18 Prozent für die AfD gemessen.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart".

Das wären acht Punkte mehr als bei der Bundestagswahl im September 2021 – aber genauso viel wie im September 2018. Warum also die Aufregung, wenn die AfD schon einmal so stark war, aber alle demoskopischen Höhenflüge noch nie von Dauer waren?

Tatsächlich ist der Vergleich der politischen Stimmungslage von heute mit der von vor fünf Jahren höchst aufschlussreich. Denn auch damals war die SPD in der Sonntagsfrage mit der AfD etwa gleichauf – nur mit dem Unterschied, dass die Sozialdemokraten damals nicht den Kanzler stellten.

Union profitiert kaum

Für Roberto Heinrich von infratest dimap erklärt dieser Umstand einen Großteil des derzeitigen öffentlichen Erschreckens: „Eine in Teilen rechtsextremistische Partei auf Augenhöhe mit der Kanzlerpartei“ – das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie.

2018 hießen die Kanzlerparteien CDU/CSU und standen mit einem Anteil von etwa 28 Prozent zehn Punkte besser da als die AfD – genauso wie die Union heute. Bei der Bundestagswahl betrug der Abstand noch 14 Prozentpunkte. Gut 24 Prozent entfielen damals auf CDU und CDU, gut zehn Prozent auf die AfD. Sonderlich profitiert hat die mit Abstand größte Oppositionspartei von der weitverbreiteten Unzufriedenheit mit den jüngsten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen offenkundig nicht.

Das gilt in noch stärkerem Maß für die Linkspartei. Im Herbst 2018 stand die sie bei zehn Prozent, in den Bundestag kam sie bei einem Stimmenanteil von 4,8 Prozent nur dank dreier direkt gewonnener Wahlkreise. Besser abschneiden als im September 2021 würde die kleinste Oppositionspartei im Bundestag derzeit nicht. Der Grund dafür liegt für die Wahlforscher auf der Hand: „Vor allem im Osten hat die AfD auf Dauer das linke Protesterbe übernommen,“ sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe. Nimmt man die Selbstzerfleischungsprozesse an der Spitze der Linkspartei hinzu, steht es um die Aussichten der Linken, im Bundestag nochmals stärker Fuß zu fassen, nicht gut aus.

Wählerwanderung weg von der FDP

Eine Drift von links nach rechts ist jedoch nicht die einzige Dynamik, die der AfD derzeit in die Hände spielt. In den Wählerwanderungen unübersehbar ist nach den Daten von infratest dimap auch eine Bewegung weg von der FDP hin zur AfD – so wie potentielle AfD-Wähler in der Bundestagswahl am ehesten für die Freien Demokraten gestimmt hatten, wenn sie nicht von vorneherein nur Protest wählen wollten. Tatsächlich schneidet die FDP im Vergleich mit der Bundestagswahl derzeit so miserabel ab wie keine andere Partei. Von den fast zwölf Prozent vom September 2021 verblieben ihr derzeit nur sieben.