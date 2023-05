Zugriff morgens um vier: Polizisten stürmen im Rahmen von „Operation Eureka“ ein Wohnhaus in München. Bild: dpa

Vor ein paar Jahren machten sich die Mafiosi noch lustig über die deutschen Ermittler: „Überleg mal, wie lange dieser Typ schon in Deutschland ist“, sagte einer in einem abgehörten Gespräch. Und nichts sei passiert. Nur: „Viele Mi-mi-mi-Ermittlungen.“

Vergangene Woche schlugen die Ermittler dann zu, morgens um vier, in zehn Ländern. Mehr als 130 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der kalabrischen Mafia sitzen jetzt in Haft oder im Hausarrest – darunter auch derjenige, um den es in dem abgehörten Gespräch damals ging. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Schlüsselfigur eines internationalen Geldwäschenetzwerks der ’ndrangheta zu sein.