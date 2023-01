Robert-Koch-Institut : Was der Rücktritt von Lothar Wieler bedeutet

Es lief in der Corona-Krise nicht immer rund zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut. Und das bedeutete seit dem Regierungswechsel vor gut einem Jahr meist: Es lief nicht rund zwischen dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD und dem Behördenleiter Lothar Wieler. Zwar trennen das Ministerium und die ihm nachgeordnete Behörde nur ein paar Kilometer. Doch die Distanz der beiden Häuser zueinander hat sich mit der Zeit vergrößert. Und das Verhältnis der beiden Chefs zueinander schien lange abgekühlt.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Geschichte der Entfremdung hat zwei Episoden. Die erste: Vor gut einem Jahr, die Ampel fand gerade erst zusammen, diskutierten Bund und Länder, inwiefern die damals aufkommende Omikron-Variante des Virus schärfere Beschränkungen nötig macht. Der Expertenrat der Bundesregierung, in dem Wieler Mitglied ist, hielt sich mit konkreten Forderungen zurück. Während kurz darauf der neue Kanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Lage beriet, ließ Wieler das RKI ein Papier verschicken, in dem „maximale Kontaktbeschränkungen" gefordert wurden. Diese sollten darüber hinaus auch „sofort beginnen“.

Das war klar als Arbeitsauftrag an die Regierungschefs gedacht. Nicht nur bei Lauterbach soll das Papier Verwunderung ausgelöst haben, auch in der Runde der Länderchefs schlug es ein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich etwa „höchst irritiert“ über die Kommunikationsstrategie des RKI.

Plötzlich halbiert: Nur noch drei Monate Genesenenstatus

Dabei blieb es nicht. Wenige Wochen später verkürzte die von Lothar Wieler geleitete Behörde dann den Genesenenstatus von Corona-Infizierten kurzerhand von sechs auf drei Monate – sehr zum Missfallen Lauterbachs, der von alledem nichts gewusst haben will. Der Beschluss stand nicht nur im Widerspruch zu anderen Ländern, sondern erwischte auch die Politik und die Öffentlichkeit kalt. Lauterbach musste sich von den ebenso überraschten Länderchefs rüffeln lassen.

Sogleich korrigierte der Minister das sogenannte Verweisrecht, das dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut die Möglichkeit gegeben hatte, ohne Zutun von Regierung und Parlament Modifikationen am Geimpften- oder Genesenenstatus auszurufen, wenn sie das für wissenschaftlich notwendig hielten. Allerdings hatte sich Lauterbach das Fiasko selbst eingebrockt, indem er den Instituten diese Macht zuvor in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung zugestanden hatte. Lauterbach teilte damals sogar die fachliche Einschätzung Wielers. Doch er erklärte auch: „Das Timing von solchen Entscheidungen und die Vorbereitung darauf müssen besser werden“.

So offen äußert ein Minister selten Kritik an einem seiner wichtigsten Beamten. Lauterbach hat seinen Behördenleiter öffentlich angezählt, so musste jeder das verstehen. Im Interview mit der F.A.Z. sagte Lauterbach damals zwar, die Zusammenarbeit mit dem RKI „funktioniert gut“ und man mache dort „großartige Arbeit“. Doch das Lob war vergiftet. „Dass es Kommunikationsprobleme gegeben hat, steht außer Frage“, machte der Minister klar. „Aber das stellen wir jetzt ab.“ Deutlicher konnte Lauterbach Wieler kaum in die Schranken weisen.

Niemand weiß, ob Wieler die Schelte als Kränkung empfunden hat. Möglich wäre es. Seitdem galt das Verhältnis der beiden Männer jedenfalls als beschädigt – nur blieb bis Mittwoch offen, ob sich die Beziehung würde reparieren lassen. Der angekündigte Rücktritt Wielers zum 1. April zeigt jedoch, dass der Mikrobiologe seine Zukunft zuletzt nicht mehr im Institut sah.