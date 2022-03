Tiergartenmord : Als Putin mitten in Berlin zeigte, wie skrupellos er ist

Der Mord an einem Tschetschenen in Berlin zeigte schon vor zweieinhalb Jahren, dass Wladimir Putin keine Regeln achtet. Die Liquidierung war vom Geheimdienst sorgfältig vorbereitet und vom Präsidenten genehmigt worden. Eine Rekonstruktion.

Der Mann kommt in Schwarz. Er trägt eine schwarze Perücke, eine Basecap, eine schwarze Sonnenbrille und dunkle Handschuhe. Es ist Freitag, der 23. August 2019, ein sonniger Tag in Berlin. In der Parkanlage Kleiner Tiergarten im Ortsteil Moabit sitzen die Menschen auf Bänken und vor dem Parkrestaurant „Alverdes“. Der Mann, der ein schwarzes Fahrrad bei sich hat, beobachtet ein Haus in der Lübecker Straße. Dort wohnt Selimchan Changoschwili, ein Tschetschene mit georgischer Staatsbürgerschaft, Asylbewerber.

Der Tschetschene verlässt das Haus fünf Minuten vor zwölf, um zum Freitagsgebet in eine nahe gelegene Moschee zu gehen. Der Mann in Schwarz folgt ihm auf dem Fahrrad, zieht eine Waffe mit Schalldämpfer aus einem Rucksack und schießt ihm ins linke Schulterblatt, einen weiteren Schuss feuert er ins Genick. Das Projektil durchschlägt den Kopf und tritt auf der rechten Wange aus. Auf einem Fahrrad unterwegs zu sein und eine gehende Person in den Kopf zu treffen, das können nur todsichere Schützen. Seinem am Boden liegenden Opfer schießt der Täter dann noch einmal ins Scheitelbein – ein „Fangschuss“, der den Tod sicherstellt. Wie eine kaltblütige Hinrichtung habe das gewirkt, werden Augenzeugen später sagen.

Der Täter rast auf dem Rad bis zur nahen Lessingbrücke an die Spree, begibt sich samt Fahrrad in ein Gebüsch und zieht sich um. Mit einem Haarschneidegerät Marke Braun rasiert er sich den Kinnbart ab, zieht eine kurze Hose, Sandalen und ein rosa-weiß gestreiftes Oberteil an und setzt einen Anglerhut auf. Aus dem schwarzen Mann ist ein Tourist geworden. Fahrrad, Pistole und seine abgelegte Kleidung wirft er in die Spree.

Zwei Männer verfolgen den Täter

Es ist Zufall, dass zwei junge Männer, die zuvor eine Wohnung in der Nähe besichtigt haben, das Ganze beobachten. Ihnen kommt das Verhalten des Mannes verdächtig vor. Als er das Rad in den Fluss wirft, rufen sie den Notruf an. Der Täter geht nun zu Fuß weiter, die jungen Männer folgen ihm. Weil er fürchtet, dass er verfolgt werden könnte, biegt der Mann in eine Toreinfahrt ab. Doch er kehrt zu seinem ursprünglichen Plan zurück, seine Flucht mit einem Elektro-Tretroller fortzusetzen. Mit einem Schlüssel versucht er, das Schloss des Rollers zu öffnen. Plötzlich sieht er sich von Polizisten umringt, die ihre Maschinenpistolen auf ihn richten – es ist zehn nach zwölf, 15 Minuten nach der Tat. In einem Bauchbeutel findet die Polizei einen Reisepass auf den Namen Vadim Sokolow, 3720 Euro und 110 polnische Zloty.

Ein Polizist springt unmittelbar nach der Festnahme in die Spree, birgt das Fahrrad und die Kleidung. Ein Polizeitaucher findet wenig später die Tatwaffe. An den Händen des Festgenommenen und an der aus der Spree geborgenen Kleidung werden Schmauchspuren festgestellt. Die Patronen, mit der Changoschwili erschossen wurde, stammen aus der sichergestellten Pistole, einer Glock 26. Die DNA an der Kleidung und in der Haarschneidemaschine stimmt mit jener des Festgenommenen überein. Der Mann hat die Tat zweifelsfrei begangen.

Die Planer des Mordes hatten nicht damit gerechnet, dass der Täter gefasst werden und in Berlin vor Gericht gestellt würde. Wäre er wie geplant entwischt, dann hätte die Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes vor allem im Milieu der organisierten Kriminalität ermittelt, in dem Tschetschenen eine wichtige Rolle spielen. Einen politischen Hintergrund hätten die Ermittler kaum beweisen können. Doch bald stellt sich heraus, dass Vadim Sokolow, der Name auf dem Pass, eine erfundene Identität ist.