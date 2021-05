Aktualisiert am

Was die Nachbarn denken : „Giffey wollte keine Extrawurst“

Franziska Giffey will nach ihrem Rücktritt Regierende Bürgermeisterin Berlins werden – und Wahlkampf in der Laubensiedlung machen. Dort haben die Leute eine Meinung zu ihr – und wie Politiker sein sollten.

Steckt keine Hoffnung in Giffey: Hans-Joachim Freyer Bild: Jens Gyarmaty

Franziska Giffey besitzt neuerdings eine rote Gießkanne. Damit will sie Politik machen. Als Bundesfamilienministerin ist sie gerade zurückgetreten, nun will sie sich auf ihre „Herzenssache“ konzentrieren: Berlin. Die Berliner sollen sie ins Rote Rathaus wählen. Die Gießkanne steht für ihr neues Leben.

Giffey will nämlich Wahlkampf in einer Kleingartenkolonie machen. Da, wo alles klein ist, wo die kleinen Leute sind. Bei der Berliner SPD tut man geheimnisvoll. Man will „unter 3“ darüber reden, das ist Parteizentralendeutsch für „darf nicht zitiert werden“. Als ginge es um ganz große Dinge. Aber manchmal liegen die ja im Kleinen. Wobei die Sache nicht geheim ist. Giffey hat sogar öffentlich mit der roten Gießkanne posiert. Das war auf dem Parteitag, der sie zur Spitzenkandidatin kürte. Da bekam sie die Kanne geschenkt, und da wurde auch ein Bild der Laube gezeigt, vor der sie demnächst auftreten soll.